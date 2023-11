Ballando con le Stelle, Terzi attacca i giudici: "Faccio la chemioterapia da tre anni. Spiace che non sia stata data attenzione a messaggi importanti"

Nella puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 11 novembre c’è stato un dibattito alquanto acceso tra il concorrente Giovanni Terzi e la giuria. Quest’ultimo ha sostenuto che i giudici Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, non avrebbero attribuito importanza alla coreografia della passata settimana nella quale il concorrente e compagno di Simona Ventura aveva lanciato il messaggio della lotta contro il cancro: “Non accetto che ci siano risolini”, è quanto ha affermato.

Ballando con le Stelle, la dura critica di Terzi ai giudici: “Faccio chemioterapia ogni mese da tre anni”

Nella clip di presentazione che, come di consueto, precede l’esibizione, Terzi ha portato all’attenzione del pubblico l’importanza della ricerca contro il cancro e il prezioso ruolo al quale i medici sono stati chiamati a svolgere, un messaggio che giudici non avrebbero a detta dello stesso concorrente colto: “La cosa che mi è dispiaciuta di più è che davanti a messaggi importanti di cui sono portatore non c’era nemmeno l’attenzione di voler guardare. Quando finirà l’esperienza di Ballando con le stelle tornerò a fare il mio mestiere. Ma ci sono dei medici che nella clip parlano della ricerca, quella ricerca che ha permesso a me di venire qui, ballare e non far fatica. Quella ricerca che dodici anni fa non c’era e che in tre anni con questa malattia ha ucciso mia madre”.

Il commento dei giudici

Non si è fatta attendere la pronta risposta dei giudici ed in particolare quella di Selvaggia Lucarelli che ha dichiarato: “Tu sei qui come ballerino in uno show di intrattenimento e non sei il portatore di messaggi importanti. Ma non ti presentare qui davanti accusandoci di ridere. Tu da una risatina percepisci che sia una svalutazione del tuo problema? Rivendicare che tu sia il portatore di una storia importante e che noi l’abbiamo svilita non lo trovo corretto”.

Mariotto, senza girarci troppo, ha spiegato di essersi addormentato mentre veniva mostrata la clip e ha invitato a lanciare il messaggio con “un pò più di cazzimma”.