Ballando con le Stelle, Ricky Tognazzi demolisce Selvaggia Lucarelli: "Sei una provocatrice"

Gli scontri tra la giornalista e giudice Selvaggia Lucarelli e la coppia Ricky Tognazzi/Simona Izzo continuano a tenere banco nello studio di Ballando con le stelle. Questa volta però è l’attore Ricky Tognazzi a reagire duramente alle durissime critiche di Selvaggia. Quest’ultima è arrivata a dichiarare che l’attore sarebbe in preda ad una sorte di sindrome di Stoccolma nei confronti con la moglie.

Ballando con le Stelle, scontro tra Ricky Tognazzi e Selvaggia Lucarelli

Per chi ha potuto seguire queste primissime puntate di Ballando con le Stelle, non ha potuto fare a meno di notare che la giudice Selvaggia Lucarelli ha avuto spesso a che ridire con la presenza “ingombrante” della moglie di Ricky Tognazzi, Simona Izzo. Anche questa volta non è stata certo un’eccezione, La giornalista ha notato che nei filmati la Izzo appare sempre ed è da questo punto che è partito l’attacco nei confronti della coppia: “Nei filmati c’è sempre Simona. Sembri preso da una sorta di sindrome di Stoccolma, dove sei innamorato della tua “carceraria”. Non rispondi, sembra che tutto ti scivoli addosso. Sei sempre passivo, non vogliamo portarti su una strada che tu non vuoi”.

La replica di Ricky Tognazzi: “Dici delle cose sgradevoli”

Non si è fatta attendere la replica dell’attore che, senza andare giù per il sottile, ha dichiarato: “A me non piacciono le risse in pubblico. Tu però dici delle cose sgradevoli che poco hanno a che fare con il ballo. La paletta usala a tua discrezione con i ballerini. Io mi faccio il mazzo tutta la settimana, mi sono applicato. Ma tu vuoi farmi veramente inc*****e? Tu Selvaggia sei una provocatrice di professione.“