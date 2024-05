La conduttrice Myrta Merlino potrebbe dire addio alla conduzione di Pomeriggio 5, secondo indiscrezioni riportate da “Dagospia”.

L’avventura della giornalista alla guida del programma di Canale 5 sembra giungere al termine, con ipotesi di un passaggio definitivo di mano già durante la prossima pausa estiva, confermato con la ripresa della programmazione in autunno. L’indiscrezione prevede che il 30 maggio possa essere la data dell’addio di Merlino al programma, per traghettare il programma fino alla pausa estiva, sembra che Giuseppe Brindisi possa essere il sostituto designato per due settimane, tuttavia, il vero cambio di rotta potrebbe avvenire nell’autunno successivo.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio prima del previsto: ecco la sostituta

La favorita per prendere il posto di Merlino sarebbe Cesara Buonamici, già impegnata quest’anno come opinionista del Grande Fratello. Altri nomi sul tavolo includono Simona Branchetti, anche se con meno probabilità rispetto a Cesara Buonamici.

La decisione passata di sostituire l’ex conduttrice rientrava in una strategia più ampia di Mediaset, guidata da Pier Silvio Berlusconi, che sembrava voler abbandonare conduzioni ritenute ormai superate per le strategie del nuovo palinsesto, ora però si potranno iniziare a trarre le prime conclusioni di queste scelte, per capire come meglio direzionare le nuove opzioni o se valutare un ritorno al passato.