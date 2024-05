L'interesse di Fedez per Taylor Mega: “Parla sempre di lei agli amici”

A rivelare l’ultima indiscrezione su Fedez e l’influencer Taylor Mega è il portale di Dagospia.

La dichiarazione di Dagospia su Fedez e Taylor Mega

«Fedez in privato con i suoi amici parla sempre di Taylor Mega. Che cosa bolle in pentola?», riporta in un flash il sito di Roberto D’Agostino: una rivelazione che ha subito incuriosito i fan dei due personaggi pubblici, dopo la smentita di un possibile rapporto tra Fedez e Ludovica Di Gresy.

Fedez e le nuove conoscenze dopo il matrimonio

Ludovica Di Gresy al Messaggero, ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento con Fedez, sottolineando che le loro uscite sono state sempre pubbliche, ma soprattutto in gruppo, rafforzando l’idea che non ci sia nulla di più di una semplice amicizia tra di loro.

Potrebbero essere diverse invece, le cose tra il rapper e l’influencer originaria di Udine, Taylor Mega, nata il 31 ottobre 1993. Quest’ultima è già nota al mondo dello spettacolo, ha partecipato a diversi programmi televisivi italiani: concorrente del reality show “Grande Fratello VIP” e “L’Isola dei Famosi”. Inoltre, ha partecipato ai talk show di Barbara d’Urso, dove ha spesso discusso di vari aspetti della sua vita personale e professionale.

Inoltre, l’influencer e imprenditrice è ricordata per alcuni suoi flirt, tra cui il cantante Tony Effe della Dark Polo Gang e il rapper Sfera Ebbasta.