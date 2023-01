GF Vip, il fratello di Giaele parla del flirt con Taylor Mega: "Erano brille"

Matthias De Donà, fratello di Giaele, ha parlato del percorso della sorella al GF Vip.

Non solo, ha commentato anche il flirt che la familiare ha avuto con Taylor Mega, svelando un dettaglio interessante sulla famosa serata in cui si sono abbandonate alla passione.

GF Vip: il fratello di Giaele parla del flirt con Taylor Mega

Ospite del programma radiofonico Turchesando, Matthias De Donà ha parlato con Turchese Baracchi dell’avventura della sorella Giaele al GF Vip. Il ragazzo, che recentemente è stato concorrente del reality Netflix Summer Job, ha detto la sua anche sul flirt che la familiare ha avuto con Taylor Mega.

Ha dichiarato:

“A mia sorella piace divertirsi, sapevo qualcosa a riguardo. Non so niente di più in dettaglio, però parlai all’epoca con Taylor. Non so cosa fosse successo ma erano tornate da una serata più brille del solito ed è successo quello che è successo”.

Il matrimonio con Brad: parla Matthias

Il fratello di Giaele ha parlato anche del rapporto tra la familiare e il marito Brad. Ha dichiarato:

“Non so della loro storia intima, so che loro hanno un rapporto speciale, diverso dai rapporti tradizionali. Penso che sappiano i loro limiti e penso che mia sorella sappia le barriere da rispettare, anche se ultimamente non lo sta facendo. So che comunque si fa vedere per come è, è una ragazza sveglia”.

A quanto pare, la De Donà e suo marito hanno un rapporto diverso e i suoi familiari, chi più e chi meno, ne sono al corrente.

Giaele al GF Vip: il pensiero di Matthias

Matthias ha così commentato l’avventura di Giaele al GF Vip: