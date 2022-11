Grande Fratello Vip, la lettera del marito di Giaele De Donà

Nel corso della quattordicesima puntata del GF Vip si è parlato di Giaele e del rapporto con il marito. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 3 novembre 2022 con la quattordicesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa nel corso della quale si è parlato di Giaele e del rapporto con il marito. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, la quattordicesima puntata del reality

Nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato di Giaele e del rapporto con il marito. A tal proposito il conduttore Alfonso Signorini ha dichiarato: “Tuo marito Brad si è fatto vivo e ha scritto per te una lettera“.

Grande Fratello Vip, la lettera del marito di Giaele

“Ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di fiducia per vivere la vita al massimo rimanendo impegnati insieme nel cuore, nella mente, nello spirito e in amore. Non importa quanto tempo siamo stati separati, non importa quante miglia possano separarci e non importa quanti ostacoli ci siano stati posti di fronte perché una parte di te era ed è sempre con me”, ha scritto Bradford.

L’imprenditore ha poi sottolineato di aver accettato la partecipazione della moglie al Grande Fratello a due condizioni.

Ovvero: “Di essere rispettosa del nostro rapporto, non oltrepassando la nostra linea concordata, due rispettare il mio desiderio di rimanere una persona riservata“.