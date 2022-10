GF Vip, Alfonso Signorini contro Cristina Quaranta: “Chiedi scusa”

Nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha rimproverato Cristina Quaranta.

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 20 ottobre 2022 con la decima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa nel corso della quale Alfonso Signorini ha rimproverato Cristina Quaranta. Ecco cosa è successo

Grande Fratello Vip, la decima puntata del reality

Nel corso della decima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon. La modella ha dichiarato: “A me piacerebbe avere una convivenza serena, mi farebbe piacere se fossimo tutti sereni. Non sapevo delle perdite di Cristina, sicuramente difficili da superare. Però ci tengo a dire che non è che mi ha chiesto scusa, nelle ultime giornate siamo state più mature“.

Cristiana Quaranta dal suo canto ha replicato: “Noi non ci siamo capite.

Io non ce l’ho con lei. Per come sono fatta io, lei non mi si avvicina. Lei mi ha attaccata per prima“.

GF Vip, Alfonso Signorini e Cristina Quaranta

Sempre nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha sgridato Cristina Quaranta per una frase pronunciata durante uno sfogo. A tal proposito il conduttore ha dichiarato:

“Ho voluto Cristina per la sua personalità, ma non mi sei piaciuta.

Hai sclerato ok ma può capitare. Quello che non mi è piaciuto è che non so con chi stessi parlando, ma litigando hai detto una serie di insulti, aggettivi negativi e tra questi anche la parola “mongoloide” in accezione negativa, è una roba orribile. Devi chiedere scusa, mi ha dato proprio fastidio. Non si può a 50 anni cadere in queste cose tremende”.