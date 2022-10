GF Vip, incontro tra Pamela Prati e Marco Bellavia: “Avrei voluto che tra noi nascesse un amore”

Nel corso della decima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad un incontro tra Pamela Prati e Marco Bellavia.

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 20 ottobre 2022 con la decima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa nel corso della quale si è assistito ad un incontro tra Pamela Prati e Marco Bellavia. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, la decima puntata del reality

GF Vip, il rapporto di Marco Bellavia e Pamela Prati

“Io vorrei dirti una cosa Pamela.

Le cose che provavo per te erano autentiche e fatte col cuore. Io avrei voluto che tra noi nascesse un amore“, ha dichiarato Marco Bellavia. Dal suo canto Pamela Prati ha replicato: “Quando uscirò possiamo recuperare“.

Per poi aggiungere: “Ti vorrei abbracciare e quando uscirò da qui lo farò. Mi sento più sola nella casa da quando sei andato via. Manchi, a me manchi tanto. Siamo molto simili, abbiamo la stessa sensibilità e autenticità, le persone si riconoscono da uno sguardo e noi lo abbiamo fatto“.