GF Vip, Edoardo su Antonella: “Ho sempre dei dubbi”

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 27 ottobre 2022 con la dodicesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa nel corso della quale si è parlato anche del rapporto tra Edoardo e Antonella. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, la dodicesima puntata del reality

Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato di Antonino Spinalbese che sembrerebbe essere finito al centro dell’attenzione di altre concorrenti del programma. Tra queste si annoverano Ginevra e Giaele. A tal proposito Spinalbese ha dichiarato: “La storia con Ginevra sta diventando seria anche per me. Quando ho visto Ginevra mi ha fatto piacere“.

Grande Fratello Vip, Edoardo e il rapporto con Antonella

Ma non solo, come affermato da Alfonso Signorini: “C’è una nuova new entry: Antonella“. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha quindi chiesto un parere ad Edoardo che dal suo canto ha affermato: “Ho sempre dei dubbi. Hai degli atteggiamenti che non mi convincono“. Per poi aggiungere: “Se Antonella è interessata a me, dovrà essere più brava a dimostrarlo“. Non resta quindi che attendere e vedere come procederà la storia tra i due concorrenti.