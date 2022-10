GF Vip, ennesimo confronto tra Antonino e Ginevra Lamborghini: cosa è successo

Nel corso dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un incontro tra Antonino e Ginevra Lamborghini. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 24 ottobre 2022 con l’undicesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa nel corso della quale Antonino ha incontrato Ginevra Lamborghini. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, l’undicesima puntata del reality

Nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un incontro tra Antonino e Ginevra Lamborghini. “Ho avuto bisogno di vederti. Come prima cosa ti devo chiedere scusa perché ho frainteso le tue parole“, ha esordito la Lamborghini.

GF Vip, Antonino incontra Ginevra Lamborghini

La Lamborghini ha quindi proseguito: “Ora ho capito.

In questi giorni ti ho visto molto provato e non ti avrei mai voluto pugnalare alle spalle, non era mia intenzione. Quello che è successo come hai detto tu non è niente, ho capito chi sei, quella cosa che hai detto faceva parte di un altro contesto, non mi hai infangata o voluto mettere in una posizione brutta e ti volevo chiedere scusa. Non ti voglio vedere così, triste, lo so che è pesante“. Antonino dal suo canto ha replicato: “Basta fare casino, se però è servito a farti venire qui possiamo rifarlo”.