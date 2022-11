GF Vip, Antonella incontra l’ex: “Non sono innamorata di lui”

Nel corso della quindicesima puntata del GF Vip si è parlato di Antonella, Edoardo e Gianluca. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 7 novembre 2022 con la quindicesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa nel corso della quale si è parlato di Antonella, Edoardo e Gianluca. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, la quindicesima puntata del reality

Nel corso della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato di Antonella, Edoardo e Gianluca. A tal proposito il conduttore Alfonso Signorini ha affermato: “In questi giorni è venuta fuori una notizia che noi ignoravamo, fuori dalla Casa c’è una persona che tu hai lasciato, che conosci bene, che non ha apprezzato la tua storia con Edoardo. Ha rilasciato delle dichiarazioni pesanti. Non è chiaro se è ancora il tuo fidanzato“. In seguito è entrato Gianluca Benincasa.

Grande Fratello Vip, il confronto di Antonella con l’ex

Benincasa ha quindi affermato: “Non sono qui per andare contro di te, è stato detto tanto su di noi, sono stato un mese e mezzo a non dire una parola. Ci siamo lasciati a giugno, abbiamo mantenuto il nostro legame, i sentimenti non si frenano con un pulsante.

Lei lo sa che io sono innamorato di lei, come sono convinto che lei lo sia di me. Ci siamo lasciati perché volevo che facesse la sua avventura senza intoppi. Ho fatto la mia vita, sono stato un mese e mezzo fermo, senza dire nulla, mi sono stato zitto, ho sofferto dentro. Mi sono ritrovato persone che hanno infangato la nostra storia“.

Antonella ha quindi spiegato: “Lui è stato il mio migliore amico poi c’è stato un trasporto e ci siamo fidanzati.

Pubblicavo poco con lui, a giugno ci siamo separati perché ero convinta che da parte mia ci fosse più bene che altro. Anche io ero innamorata di lui, io non fingo, è una persona che non vorrei mai perdere ma non sono innamorata di lui”.

Grande Fratello Vip, le parole della showgirl

Antonella Fiordelisi, in confessionale, ha poi dichiarato: “Lui non mi ha mai visto con un altro ragazzo, sono sempre stata single dopo lui. A lui ha dato fastidio che io mi sia innamorata di un altro. Io avrei voluto ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me. Lui mi è stato tanto vicino in un momento particolare. Da lì ho provato più emozioni con lui, da lì ci siamo fidanzati“. Per poi aggiungere: “Io però mi sono innamorata di Edoardo“.