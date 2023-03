Gf Vip, Luca Onestini desidera un futuro con Ivana Mrazova: "La voglia di rivederla è tanta"

Un ritorno di fiamma tra Luca Onestini e Ivana Mrazova potrebbe essere possibile? È lo stesso gieffino ed ex volto di Uomini e Donne a fare chiarezza. Onestini ha infatti rivelato in confessionale che starebbe anche cullando il desiderio di diventare padre: “Sicuramente io la voglia di vederla ce l’ho ed è tanta”, ha dichiarato a tale proposito.

Gf Vip, tra Luca Onestini e Ivana Mrazova potrebbe esserci un ritorno di fiamma? Parla il gieffino

Luca Onestini ha sottolineato che, se da un lato da parte sua la voglia di tornare a vivere una nuova storia con Ivana è tanta, dall’altra ha anche affermato che deve essere una cosa sentita da entrambi: “Io a lei ci penso tanto e penso anche che sia stato tutto giusto così, sia stato tutto bello come ce lo siamo vissuti e che poi fuori da qui, quando sarà il momento decideremo insieme cosa fare guardandoci negli occhi”, ha dichiarato.

“Siamo sulla stessa lunghezza d’onda”

Non ultimo Onestini ha anche dedicato una riflessione sulla scelta di Ivana di tornare nella casa del Gf Vip: “Ho avuto la sensazione che lei fosse venuta qua con la scusa del GF Vip ma in realtà per restare con me e che però non sapeva come potesse andare e la sensazione che ho avuto io è che sia stata molto bene e che si sia meravigliata in positivo e stupita in positivo anche lei, quindi siamo sulla stessa lunghezza d’onda”.