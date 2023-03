Gf Vip, Luca Onestini sulla squalifica di Dal Moro: "È stato tutto molto veloce"

A poche ore dall’annuncio della produzione del Grande Fratello Vip sui canali social, la squalifica di Daniele Dal Moro dalla casa, sta facendo discutere parecchio. A raccontare alcuni dettagli di ciò che è successo in quei minuti nei quali l’ormai gieffino veniva espulso è stato Luca Onestini: “Sì, è successo tutto all’improvviso ed è stato veloce”, è quanto ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne a tale proposito.

Luca Onestini parla della squalifica di Dal Moro: “Lo hanno chiamato in confessionale”

L’ex tronista di Uomini e Donne – riporta Biccy – ha dichiarato che tutto è avvenuto in molto veloce, così come la chiamata degli altri coinquilini della casa che sono stati avvisati dell’avvenuta squalifica: “Amo io ero a letto, sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno chiamato noi per dircelo. Quindi è stata una roba molto veloce”.

Ha poi aggiunto: “Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché ? E poi l’altra cosa…Oggi è stata molto pesante sta roba qui. Poi non è una cosa semplice, è brutta per lui. Poi è brutta per tutti. Ma quanti squalificati ci sono stati?”.

Oriana: “Non capisco perché non ce l’hanno fatto salutare”

Oriana è apparsa incredula per quanto successo a Daniele: “Cinque minuti prima che lo facessero uscire l’ho visto in camera da letto. Non capisco perché non ce l’hanno fatto salutare. Bastava anche salutarlo. Si sente troppo il vuoto. Vuoi perché oggi c’è questa situazione, ma sento un vuoto. Hanno detto che lui stava bene”.