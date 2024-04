Fdi, Crosetto: oggi si decide come cambiare l'Europa

Milano, 26 apr. (askanews) - "Non è una corsa a ostacoli le Europee. Hanno un significato politico, quindi non è che uno punta a un risultato, ma punta ad affermare delle idee, dei principi. Il dibattito di oggi non ha come scopo quello di aumentare i voti, ma quello di dire perché vogliamo andar...

Milano, 26 apr. (askanews) – “Non è una corsa a ostacoli le Europee. Hanno un significato politico, quindi non è che uno punta a un risultato, ma punta ad affermare delle idee, dei principi. Il dibattito di oggi non ha come scopo quello di aumentare i voti, ma quello di dire perché vogliamo andare in Europa, cosa vogliamo cambiare in Europa, cosa vorremmo fare. Il presidente Meloni ha detto chiaramente che una volta fatte le elezioni vedremo cosa si potrà fare, che maggioranza si potrà formare e chi sottoscriverà il programma dei conservatori”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia che si è aperta oggi a

Pescara.