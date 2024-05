Kiev: arrestati due agenti che volevano uccidere Zelensky

Roma, 7 mag. (askanews) – I servizi di sicurezza ucraini (SBU) hanno annunciato l’arresto di due agenti di sicurezza sospettati di aver preparato l’assassinio del presidente Volodymyr Zelenskyj e di altri alti funzionari del Paese, su ordine di Mosca. Il portavoce del Sbu, Artem Dekhtyarenko, ha detto: “La rete, le cui attività erano supervisionate dall’FSB dall’estero, comprendeva due colonnelli dell’UDO (l’amministrazione per la sicurezza dello Stato ucraina) che hanno fatto trapelare informazioni segrete alla Federazione Russa. Pertanto, il nemico stava sviluppando attivamente piani per eliminare il presidente Volodymyr Zelensky. Il compito più importante della rete di agenti dell’FSB era trovare tra i militari vicini al presidente degli esecutori che potessero prendere in ostaggio il capo dello stato e successivamente ucciderlo”.