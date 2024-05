Venditti canta ed emoziona al MiC: "La Musica entri in Costituzione"

Roma, 7 mag. (askanews) - Emozionante esibizione live di Antonello Venditti in una gremitissima Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma per presentare il nuovo progetto dedicato al 40esimo anniversario della canzone divenuta inno generazionale "Notte prima degli esami" (1984-2024), che ha ...

Roma, 7 mag. (askanews) – Emozionante esibizione live di Antonello Venditti in una gremitissima Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma per presentare il nuovo progetto dedicato al 40esimo anniversario della canzone divenuta inno generazionale “Notte prima degli esami” (1984-2024), che ha ricevuto il patrocinio del MiC.

Introdotto dal sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il cantautore romano, 75 anni, ha regalato due brani tratti dallo storico album “Cuore” – “Notte prima degli Esami” e “Ci vorrebbe un amico” – alla platea dei presenti, tra cui una delegazione del vicino Liceo Visconti, ai quali si è raccontato con generosità.

“Grazie, ma grazie de che? Quindi Maestro e Grazie, quando mi incontrate non me lo dite più…”, ha scherzato.

“Se c’è un luogo sacro dedicato alla libertà di espressione è la scuola”, ha spiegato, riferendosi anche agli studenti che protestano nelle Università.

Il ministro Gennaro Sangiuliano non è arrivato in tempo per l’esibizione, non senza qualche imbarazzo dei presenti, ma è passato per un breve saluto. “Viva Antonello Venditti”, ha detto Sangiuliano. “Viva l’Italia”, ha replicato Venditti. “Viva l’Italia, mi piace”, ha aggiunto Sangiuliano.

Il cantautore è venuto al ministero parlando della possibilità di inserire il riconoscimento della musica contemporanea popolare (leggera, o pop), nella Costituzione italiana come cultura di interesse generale, ricevendo una calda accoglienza da Mazzi.

“Preferirei essere ricordato nella mia vita per quello che diventerà una legge, spero, dello Stato, piuttosto che per tutte le canzoni che ho scritto. Perché le canzoni stanno lì, ma le leggi bisogna ancora scriverle”, ha spiegato Antonello.

L’anteprima live del nuovo progetto discografico è in programma il 19 maggio all’Arena di Verona, per poi per prendere il via ufficialmente a giugno, con tre date alle Terme di Caracalla (18, 19 e 21).

Il 18 Giugno, la notte prima degli esami di Stato, sarà la prima delle tre serate in cui l’artista tornerà ad esibirsi nella Capitale. L’intero progetto è patrocinato dal Ministero della Cultura.