Onu: Mattarella, 'onore per caduti italiani in missioni di pace'

New York, 7 mag. (Adnkronos) – "L’Italia assicura la presenza di contingenti civili e di contingenti militari per i programmi di sviluppo e per le operazioni di mantenimento della pace in varie parti del mondo, spesso in scenari complessi e sensibili, a cominciare dalla missione Unifil, al confine fra Libano e Israele. Ciò ha comportato l’assunzione di rischi e, purtroppo, a volte, la perdita di vite umane. I militari e i civili italiani vittime in Paesi martoriati da conflitti interni in Medio Oriente e in Africa nella ricerca della pace -a partire dai tredici aviatori, in missione dell’Onu, massacrati nei pressi di Kindu, in Congo, nel 1961- sono numerosi e desidero qui onorare il loro ricordo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale dell'Onu.