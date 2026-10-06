Omicidio a Roma, giovane trovato morto a Villa Gordiani: il ragazzo, tra i 20 e i 25 anni, sarebbe stato ucciso con una coltellata alla gola. Sul caso indaga la Squadra Mobile, mentre gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica e le ultime ore di vita della vittima.

Omicidio a Roma, giovane trovato morto a Villa Gordiani: ucciso con una coltellata

Come riportato da Roma Today, un giovane di età compresa, secondo le prime valutazioni, tra i 20 e i 25 anni è stato trovato senza vita nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre in via Attilio Hortis, nel quartiere di Villa Gordiani, nella zona est di Roma. Il corpo è stato rinvenuto a ridosso di un’area verde, nelle vicinanze della stazione Prenestina.

Il ragazzo, che sarebbe di origine nordafricana, non è stato ancora formalmente identificato. A provocarne la morte sarebbe stata una sola ferita da arma da taglio al collo, circostanza che ha fatto scattare l’indagine per omicidio. La zona è stata immediatamente delimitata per permettere alla Scientifica di effettuare tutti gli accertamenti necessari.

Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra Mobile, con la sezione Omicidi incaricata di fare luce sull’accaduto.

Omicidio a Roma: le indagini e i precedenti nella periferia est

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della vittima e la sequenza che ha portato alla sua morte. Tra gli elementi al vaglio ci sono il possibile ritrovamento dell’arma utilizzata, le dichiarazioni di residenti e passanti e le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo via Hortis e nell’area della stazione Prenestina.

Il delitto arriva a pochi giorni da altri episodi violenti avvenuti nella periferia orientale della Capitale. Il 30 settembre, nel parco Fabio Montagna alla Rustica, era stato trovato morto un uomo di circa 30 anni, probabilmente di origine nigeriana e conosciuto nella zona come “Sami”, anche lui ucciso a coltellate.

Nella stessa giornata dello sgombero dello stabile di via Cesare Tallone, inoltre, un 42enne nigeriano era stato accoltellato in via Raffaele Costi e trasportato in codice rosso all’ospedale Pertini. Su quest’ultimo episodio indaga la polizia, che sta verificando anche l’eventuale collegamento con gli altri fatti di sangue. Tra le ipotesi investigative riportate c’è quella di un possibile regolamento di conti tra gruppi di spacciatori. Resta invece da accertare se l’omicidio di via Hortis sia effettivamente riconducibile a questa serie di episodi o costituisca un caso indipendente.