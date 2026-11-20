Massimo Lovati ritira la disponibilità a un confronto spontaneo con la Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi. L’ex avvocato di Andrea Sempio sostiene di avere alcune conclusioni da riferire sul delitto di Garlasco, ma di non aver avuto modo di esporle durante l’audizione. Intanto, il suo difensore Fabrizio Gallo anticipa possibili novità sul caso.

Garlasco, Massimo Lovati cambia idea sul confronto con la Procura: le parole del difensore Fabrizio Gallo

La vicenda è stata affrontata nella puntata del 19 novembre 2026 di “Ore 14 Sera”, condotta da Salvo Sottile. Al centro della trasmissione l’audizione di Lovati, ascoltato nell’ambito degli accertamenti sulla presunta corruzione legata all’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017.

Si tratta di un filone investigativo distinto dalle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Interpellato da Sottile, Gallo ha spiegato che il suo assistito avrebbe voluto parlare anche del delitto, ma che quella non sarebbe stata la sede adatta. Il legale ha inoltre anticipato possibili sviluppi, senza entrare nel merito delle informazioni che Lovati intenderebbe riferire agli inquirenti: “Da domani si scriverà un’altra pagina sull’omicidio di Garlasco.

Si tratta di una bomba in serbo da tempo, la Procura dovrebbe guardarsi un po’ intorno, Massimo era pronto a dire questa verità, ma oggi non erano pronti per questo”.

Secondo la ricostruzione di Gallo, durante l’audizione Lovati avrebbe chiarito il proprio ruolo professionale e i compensi ricevuti, dichiarando di non conoscere altri aspetti economici della vicenda. Il difensore ha anche prospettato una possibile nuova convocazione, durante la quale potrebbero essere affrontati gli aspetti relativi all’omicidio.

Massimo Lovati ritira la disponibilità a parlare con la Procura di Pavia: “Mi ritiro”

Successivamente è intervenuto lo stesso Massimo Lovati, che ha spiegato le ragioni del passo indietro. L’ex legale di Sempio ha ricordato di pensare al caso Garlasco dal giorno dell’omicidio e di aver elaborato nel tempo alcune conclusioni che avrebbe voluto sottoporre ai magistrati. Il mancato confronto e le critiche ricevute lo avrebbero però convinto a rinunciare all’iniziativa.

“Dal 13 agosto 2007 penso a questo caso, ho formulato le mie conclusioni, le ho dentro di me, speravo oggi di avere un colloquio chiarificatore con la Procura, l’ho anticipato stamattina sul mio profilo Instagram, a ‘Mattino Cinque’, prima della testimonianza alle due pm, ma non ho avuto risposta, quindi mi ritiro. Ho sentito per l’ennesima volta critiche, da stasera ritiro la proposta di conferire con la Procura di Pavia”, ha dichiarato in trasmissione.

Lovati ha quindi ritirato la propria disponibilità a un colloquio spontaneo con la Procura di Pavia. Resta da chiarire quale sia la verità che, secondo Gallo, l’ex avvocato sarebbe pronto a riferire.