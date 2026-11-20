Il vicepremier Matteo Salvin i ha detto di aspettarsi le scuse da parte del leader dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, per l’inserimento del suo nome nel sito ucraino Myrotvorets, altrimenti potrebbero esserci delle conseguenze. I dettagli.

Salvini duro nei confronti di Zelensky: “Mi aspetto le scuse”

La proroga degli aiuti militari, economici e umanitari all’Ucraina divide ancora la maggioranza.

Torna a parlarne il vicepremier Matteo Salvini che, riferendosi alla sua segnalazione sul sito ucraino Myrotvorets, tra le persone considerate ostili a Kiev ha detto: “Mi aspetto le scuse di Zelensky.” E sulla proroga agli aiuti all’Ucraina: “Vediamo che proposta arriverà. Non è un fatto personale. Però aiutare un governo che non prende le distanze da siti che ‘segnalano’ giornalisti, sportivi, intellettuali, politici come nemici del popolo, se non arrivassero smentite, condanne, prese di distanza ne trarremo le conseguenze”.

Salvini contro Zelensky: “Il suo silenzio non è un buon segno”

Come appena visto, Matteo Salvini ha parlato degli aiuti all’Ucraina e soprattutto della segnalazione sul sito ucraino Myrotvorets, dove sarebbe stato inserito tra le persone ostili a Kiev: “Spero che Zelensky prenda le distanze, sto aspettando, perché in quel sito ci sono dei giornalisti che sono stati ammazzati.

Gli abbiamo votato in questi anni tutti gli aiuti, umanitari, militari, economici, sociali. Tornando in aereo dalla Cina leggevo che il presidente Trump ha chiesto all’Europa perché continuate a mandare miliardi. Mi domando se la soluzione per avvicinarsi alla fine del conflitto siano altre sanzioni, armi e miliardi. E lo dice uno che ha sempre approvato questi aiuti, però il silenzio di Zelensky su questo sito che minaccia e scheda le persone, tornando ai tempi del nazifascismo, non è un bel silenzio“. L’inserimento dunque di Salvini tra i soggetti segnalati ha provocato la reazione dura del vicepremier, che ora chiede una condanna esplicita di queste pratiche e spera quindi nelle scuse del leader ucraino Zelensky.