Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli respinge le richieste di dimissioni arrivate dalle opposizioni. Rispondendo ai cronisti, ha affermato che il suo mandato non è in discussione perché la regione è cresciuta e ha ottenuto risultati. La polemica si inserisce nell’inchiesta sulla ricostruzione post sisma, che coinvolge l’ex capo di gabinetto Fabio Pistarelli.

Acquaroli: «Perché dovrei dimettermi?»

Acquaroli ha ricordato che, dal momento del suo insediamento nel 2020, le opposizioni gli chiedono le dimissioni su quasi ogni tema. Per il governatore, il bilancio della Regione è la risposta più solida a queste richieste. Le sollecitazioni più pesanti sono arrivate dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Il presidente ha anche spiegato di non aver avuto modo di parlare con la Presidente del Consiglio della vicenda. Ha poi aggiunto che la fiducia del Governo si manifesta in molte altre occasioni. Nei giorni precedenti era stato a Palazzo Chigi, a Roma, dove si reca circa tre volte al mese.

L’inchiesta sulla ricostruzione e il ruolo della Dda

Acquaroli è stato sentito dalla Dda il 5 novembre come persona informata sui fatti. Ha sottolineato che, sulla vicenda, sarà la magistratura a fare chiarezza e che le indagini sono in corso. Ha precisato che non risulta tra gli indagati, e ha augurato buon lavoro ai magistrati, aggiungendo di voler continuare a svolgere il proprio compito.

Il governatore ricorda anche un precedente. Nel 2025 aveva fatto dimettere Pistarelli, dopo aver ricevuto voci su condotte inappropriate. Le intercettazioni ambientali pubblicate nei giorni scorsi riguardano proprio i colloqui tra Acquaroli e Pistarelli. Quest’ultimo è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta denominata «Ricostruzione».

Sul piano personale, il presidente dice di ricevere molti messaggi di sostegno, con inviti a «andare avanti» e a «non mollare». Parla di «sciacallaggio» da parte delle opposizioni, che definisce «veramente vergognoso». Descrive giorni difficili e pesanti, ma afferma di aver agito con lealtà, sincerità e onestà, senza poter fare di più.

La posizione di Elly Schlein e la richiesta alla Commissione antimafia

Elly Schlein ha commentato la vicenda dopo la pubblicazione delle intercettazioni. Secondo la segretaria dem, le notizie che arrivano dalle Marche delineano un quadro sempre più preoccupante. Se i fatti fossero confermati, ha detto, emergerebbero responsabilità molto gravi. Per questo i cittadini marchigiani devono conoscere la verità, in un caso che richiede il massimo di trasparenza.

Schlein ha anche criticato la scarsa attenzione della televisione e della stampa nazionale alla vicenda. Insieme agli altri parlamentari del Partito Democratico, ha chiesto che se ne occupi la Commissione antimafia. Il governatore, da parte sua, continua a sostenere che la verifica spetti esclusivamente ai magistrati.