A Telelombardia, Emanuele Fiano ha annunciato il suo addio al Pd. La sua decisione è legata al mancato appoggio del Partito al ddl Antisemitismo.

Ieri a Telelombardia, Emanuele Fiano ha annunciato il suo addio al Pd. La sua decisione è legata al mancato appoggio del Partito al Ddl Antisemitismo. Ecco tutti i dettagli.

“Il no al ddl Antisemitismo è un limite invalicabile”, storico esponente dem lascia il Pd

Lo storico esponente del Partito Democratico, Emanuele Fiano, ha annunciato in lacrime ieri mattina, a Telelombardia, il suo addio al Pd.

L’addio è legato al mancato appoggio da parte del partito al Ddl Antisemitismo. Lo stesso Fiano ha avuto occasione di ricordare più volte di aver appreso dell’intenzione del suo partito di votare contro il ddl Antisemitismo proprio quando si trovava in visita al campo di sterminio di Birkenau, in Polonia. Ricordiamo che il ddl Antisemitismo è stato approvato ieri con il voto favorevole di centrodestra, Italia Viva, Azione e alcuni deputati del gruppo misto.

L’addio al Pd, come spiegato dallo stesso Fiano, è stata una decisione molto sofferta ma irrevocabile. Fiano ha anche raccontato che prima del voto Elly Schelin lo ha chiamato. Ecco che cosa si sono detti.

Ddl Antisemitismo, Emanuele Fiano lascia il Pd: “Elly mi ha chiamato…”

Come appena visto, Emanuele Fiano ha deciso di lasciare il Pd dopo il mancato appoggio del partito al Ddl Antisemitismo, approvato ieri.

Queste erano state ieri le parole dell’ex esponente dem a Telelombardia: “È stata una discussione molto equilibrata con Elly Schlein, che gentilmente mi ha chiamato in serata prima del voto e alla quale ho confermato che per me quella scelta del voto del Partito democratico rappresentava un limite invalicabile alla mia permanenza nel Pd. Lei si è detta molto dispiaciuta, abbiamo parlato in maniera devo dire anche affettuosa… è stata una conversazione fra persone che si conoscono da tanto tempo. Però questo non cambia il mio pensiero e la mia decisione di lasciare il Partito democratico”.