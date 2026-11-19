(Adnkronos) - Forza Italia ha votato con le opposizioni in commissione Bilancio del Senato sul parere sull'emendamento sugli e-book nel Dl scuola presentato da FdI. L'esito della votazione sul parere è stato di 12 no e 11 sì, con la maggioranza che è 'andata sotto'. L'impasse sull'emendamento...

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Forza Italia ha votato con le opposizioni in commissione Bilancio del Senato sul parere sull’emendamento sugli e-book nel Dl scuola presentato da FdI. L’esito della votazione sul parere è stato di 12 no e 11 sì, con la maggioranza che è ‘andata sotto’.

L’impasse sull’emendamento era iniziata ieri nell’Aula del Senato, con le forze di maggioranza alla ricerca dell’accordo sull’introduzione dell’obbligo per gli editori di mettere a disposizione libri in formato digitale a prezzo scontato del 50 per cento, proposto da FdI.

Il partito di via della Scrofa era pronto a votare a favore, insieme a Lega e Noi moderati, come anche Azione di Calenda. Ma da Forza Italia sono arrivate perplessità. Da qui la necessità di aprire un confronto per ricucire e ricompattarsi. Oggi, quindi, il voto di Forza Italia con le opposizioni.

La seduta del Senato sul decreto scuola è iniziata con un botta e risposta sull’ordine dei lavori tra il presidente Ignazio La Russa e l’opposizione che chiedeva chiarimenti sulla procedura, visto il parere contrario della commissione Bilancio sull’emendamento e-book.

“Quando c’è un parere contrario, si vota, annunciando che c’è stato un parere semplice contrario della Bilancio.

Così faremo anche questa volta”, ha detto La Russa in aula. “Se non ci fosse stato un parere semplice ma un parere ex articolo 81, si sarebbe potuto superare lo stesso ma con il voto elettronico”.

“Da tre anni le opposizioni chiedono unite, in ogni provvedimento sulla scuola e nelle leggi di bilancio, che lo Stato garantisca la gratuità dei libri di testo.

Perché il diritto all’istruzione non può essere subordinato al reddito delle famiglie. È una questione di giustizia sociale, di uguaglianza delle opportunità e di rispetto della Costituzione. Dopo cinque manovre e quattro anni di tagli e mancati investimenti, con altri 29 milioni sottratti ai sostegni per le famiglie meno abbienti, Giorgia Meloni presenta come una battaglia per gli studenti un emendamento che non stanzia un solo euro e promette sconti sui libri digitali dal prossimo anno scolastico. Nello stesso provvedimento taglia il bonus libri per oltre 700.000 studenti. Una ipocrisia enorme che non possiamo accettare. Noi chiediamo libri gratuiti, finanziati dallo Stato. La destra promette sconti senza mettere risorse pubbliche e intanto riduce i fondi per il diritto allo studio”. Così in una nota i capigruppo di opposizione a Palazzo Madama Francesco Boccia (PD), Luca Pirondini (M5S), Raffaella Paita (IV), Peppe De Cristofaro (AVS).

“È la stessa Meloni che prometteva di abolire le accise, mettere un tetto al prezzo dei carburanti e abbattere i costi dell’energia. Tutte promesse tradite. Oggi, dopo anni in cui le famiglie hanno continuato a sostenere il peso crescente delle spese scolastiche, annuncia risparmi futuri senza dimostrare che si tradurranno in un beneficio reale. Ancora una volta si rinvia a domani ciò che si è scelto di non finanziare oggi.Imporre per legge il prezzo dei libri digitali, senza una seria valutazione dei costi della produzione culturale, delle regole del mercato, della concorrenza e del diritto d’autore, non equivale a garantire il diritto allo studio. Significa intervenire su un’intera filiera produttiva e occupazionale senza averne adeguatamente valutato le conseguenze, contrapponendo gli interessi degli studenti a quelli di editori e librai”.

“Le opposizioni hanno presentato emendamenti unitari con coperture finanziarie precise: 50 milioni annui aggiuntivi per libri gratuiti o semigratuiti alle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro, detrazioni fiscali per i testi scolastici e 20 milioni per sostenere i Comuni nella gratuità dei libri della primaria. Proposte concrete, respinte in Commissione dalla maggioranza. Non ci interessano le guerre interne alla maggioranza né gli scontri con il mondo dell’editoria. Ci interessa che nessuno, tre le ragazze e i ragazzi, debba sentirsi escluso, che nessuna famiglia debba scegliere tra le spese quotidiane e gli strumenti necessari per studiare. Prima del voto in Aula rivolgiamo un ultimo appello al governo: ritiri l’emendamento Bucalo e approvi le proposte unitarie delle opposizioni. La gratuità dei libri è una responsabilità dello Stato. Non può essere sostituita da una promessa di sconti, tanto meno mentre si riducono le risorse pubbliche destinate agli studenti”.

“E’ una misura di buon senso, anche per chi oggi voterà contro. In tutto il mondo funziona così: tutte le case editrici producono e vendono libri in versione cartacea e digitale”. Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario a Palazzo Chigi con delega al programma, in un colloquio con il quotidiano ‘Il Messaggero’ sottolineando “quanto alla contrarietà dichiarata da Forza Italia, magari seguendo le perplessità del mondo imprenditoriale, non la condivido. Ma credo rientri in una narrazione e natura politica coerente. Ripeto, non condivido. Ma non mi stupisce più di tanto che Forza Italia sia particolarmente sensibile alle sollecitazioni del mondo imprenditoriale. E che non voglia tradire la sua natura politica”.

“Stupisce di più chi tradisce la propria vocazione politica. Il primo movimento politico a essere in imbarazzo a non votare questa norma è il Movimento 5 Stelle. Non capisco – continua Fazzolari – con quale coerenza chi è nato sulla rete, chi parla di progresso e di gioventù alla fine si rivela il partito che prova ad affossare una novità del genere. E’ la più grande contraddizione. Mi stupisce molto anche il Partito democratico che si oppone remando contro i suoi gruppi giovanili e studenteschi. C’è però una faccenda che stupisce in modo particolare: tutta la sinistra si schiera contro una misura che riduce il prezzo dei libri di testo scolastici e universitari. Schierandosi così contro, ad esempio, alla Consulta degli studenti che si è invece espressa a favore, come ha fatto del resto il Consiglio nazionale dei giovani. Non abbiamo sentito una sola voce nel merito né dal Pd né dai 5stelle. Tutti sanno che è una norma giusta. Poi ognuno, per calcoli di natura diversa, può decidere di non votarla”.

“La forza dell’esperienza del governo Meloni è che anteponiamo è che anteponiamo ciò che reputiamo giusto per la Nazione a qualunque altro tipo di calcolo. Se volessimo semplicemente vivere sereni e non avere problemi non avremmo tolto il Reddito di cittadinanza, non avremmo messo in discussione il Superbonus. Non avremmo preso una serie di decisioni”, conclude Fazzolari.

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