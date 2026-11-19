New York, 19 nov. (askanews) – “Castagni in fiore” (Chataigniers en fleurs) di Vincent van Gogh, dipinto dall’artista poco prima della sua morte nel 1890, nell’ultimo periodo creativo ad Auvers-sur-Oise, è stato venduto per 190,4 milioni di dollari in un’asta organizzata da Sotheby’s a New York, stabilendo un nuovo record di vendita per un’opera dell’artista olandese.Il primato era di “Frutteto con cipressi”, battuto per 117,2 milioni ottenuti nel 2022.

È anche al secondo posto tra le opere più costose mai vendute nella storia di Sotheby’s, preceduto soltanto dal “Ritratto di Elisabeth Lederer” di Gustav Klimt, battuto a novembre del 2025 per 236,4 milioni.Una vendita preceduta da problemi. La casa d’aste ha annunciato all’ultimo l’accordo raggiunto con gli eredi dell’ex proprietario dell’opera, l’editore ebreo Samuel Fischer, che si opponevano alla sua messa in vendita, sostenendo che la famiglia di quest’ultimo fosse stata costretta a cederlo in anni difficili sotto la pressione della persecuzione nazista.