Shenzhen, 19 nov. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping, il leader statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin hanno posato insieme, uno accanto all’altro, per la classica “foto di famiglia” al vertice Apec di Shenzhen, in Cina, prima dell’atteso vertice trilaterale tra i tre leader.Xi, Trump e Putin erano al centro dell’inquadratura, con al collo delle sciarpe, in stile cinese, fornite dall’organizzazione del summit come omaggio alla tradizione locale.

Molti leader, compreso Xi Jinping, l’hanno indossata rossa, mentre Donald Trump e Vladimir Putin hanno messo quella blu.