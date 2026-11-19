Una bambina di 6 anni, originaria della Costa D’Avorio, è dispersa in mare dopo che il barchino su cui viaggiava (assieme ad altri 50 migranti) è naufragato al largo di Lampedusa. I dettagli.

Naufragio al largo di Lampedusa: salvati 50 migranti

Un’imbarcazione larga circa 7 metri e partita da Sfax, in Tunisia, è naufragata al largo di Lampedusa.

Il barchino si è ribaltato per poi affondare. Sul posto i militari della Guardia Costiera, che sono riusciti a trarre in salvo 50 migranti, tra i quali 10 donne e 3 minori, che sono sbarcati sull’isola siciliana, a molo Papa Francesco, nella notte. I naufraghi soccorsi sono originari del Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali.

Purtroppo però c’è una dispersa, ovvero una bambina di soli 6 anni.

Naufragio al largo di Lampedusa: bambina di 6 anni dispersa in mare

Sono 50 i migranti, tra cui 10 donne e 3 minori, che sono stati tratti in salvo dai militari della motovedetta Cp324 della Guardia Costiera al largo di Lampedusa, dove l’imbarcazione sulla quale viaggiavano, larga circa 7 metri, si è ribaltata per poi affondare in mare.

A bordo del barchino c’era anche una bambina di soli 6 anni, originaria della Costa D’Avorio, che viaggiava assieme alla sua mamma, una donna ivoriana tra i 20 e i 25 anni. La giovane donna è stata portata all’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa, dove i volontari e gli psicologi della Croce Rossa si stanno prendendo cura di lei. La bimba e la madre viaggiavano da sole. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero altri dispersi oltre alla bimba. I poliziotti sono ora impegnati a identificare tutti i migranti salvati per poi interrogarli per capire esattamente che cosa sia successo. Pare che il barchino fosse diretto verso le isole Pelagie con la rotta che sarebbe stata tenuta con una bussola e con un’app dei cellulari. Per il viaggio i migranti avrebbero pagato da 300 a 600 euro a testa.