Nel quartiere Wagner di Milano era un punto di riferimento per i residenti, e il suo titolare riflette sul modo in cui oggi si producono le cose.

Nel quartiere Wagner di Milano c’era un punto di riferimento per chi abita nella zona. Era un luogo che molti residenti conoscevano e frequentavano, legato alla vita quotidiana del quartiere.

Le parole del titolare sulle cose di oggi

Il titolare sintetizza con una frase il cambiamento che ha osservato nel tempo: «Le cose oggi sembrano fatte per non essere più aggiustate».

Un’affermazione semplice, che collega il lavoro di una bottega di quartiere alla diffusione di oggetti pensati per essere sostituiti piuttosto che riparati.

Il racconto nasce dall’esperienza diretta di chi ha lavorato per anni a contatto con i clienti della zona. La riflessione riguarda il rapporto tra chi usa un oggetto e chi dovrebbe ripararlo, un rapporto che, secondo il titolare, si è fatto sempre più difficile da mantenere.