L’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani a BellaMa’ continua a far discutere e arriva sul tavolo dell’Agcom. L’Autorità ha avviato un’istruttoria nei confronti della Rai per verificare il rispetto degli obblighi del Contratto di servizio, dopo le polemiche sulle domande rivolte all’ex sacerdote in merito alla sua vita privata e alla sua sessualità.

Al centro degli accertamenti anche l’insistenza del conduttore nonostante la volontà dell’ospite di non rispondere.

Agcom avvia un’istruttoria sulla Rai per l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato un procedimento per verificare se la Rai abbia rispettato gli obblighi stabiliti dal Contratto di servizio in occasione della puntata trasmessa in diretta su Rai 2 il 3 novembre.

A suscitare le polemiche erano state soprattutto le domande rivolte dal conduttore all’ex sacerdote, oggi concorrente di Ballando con le Stelle, riguardanti il suo orientamento sessuale e alcuni aspetti della sua vita privata.

Il confronto si era fatto particolarmente acceso quando Diaco aveva continuato a chiedere chiarimenti anche dopo che l’ospite aveva manifestato la propria intenzione di non affrontare determinati argomenti.

L’atteggiamento del presentatore aveva provocato reazioni critiche sui social network e anche all’interno dell’azienda, alimentando il dibattito sui limiti delle interviste televisive e sulla tutela della riservatezza degli ospiti.

Caso Diaco-Ravagnani a BellaMa’, l’Agcom apre un procedimento: cosa rischia la Rai

Con l’apertura dell’istruttoria, l’Agcom intende stabilire se le modalità utilizzate durante il faccia a faccia siano state compatibili con i principi che regolano il servizio pubblico. Nel comunicato, l’Autorità ricorda che «il Contratto di servizio impegna la Rai a un’offerta che rispetti la dignità della persona, anche nei programmi di intrattenimento», precisando che l’azienda è tenuta anche a sensibilizzare conduttori, dipendenti e collaboratori sul rispetto dell’integrità individuale. Gli accertamenti riguarderanno in particolare «la riproposizione di domande sulla sfera intima dell’ospite dopo la sua richiesta di non rispondere» e le precauzioni che avrebbero dovuto essere adottate durante una trasmissione in diretta per tutelare Ravagnani.

La verifica si svolgerà attraverso un confronto con la Rai e non rappresenta, al momento, l’accertamento di una violazione. Qualora venissero riscontrate irregolarità, l’Autorità potrebbe diffidare l’azienda a introdurre misure specifiche di formazione e controllo redazionale, così da impedire il ripetersi di situazioni analoghe. In mancanza degli interventi richiesti, potrebbe inoltre essere applicata una sanzione economica fino al 3% del fatturato.