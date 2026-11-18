Il confronto politico può riservare momenti di grande tensione, ma in Armenia un dibattito tv è degenerato in una vera e propria rissa. Due ospiti sono arrivati a scambiarsi pugni e calci davanti alle telecamere, trasformando lo studio in un ring. Il video degli insulti ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando indignazione e commenti ironici.

Armenia, il dibattito politico degenera: giornalista e commentatore arrivano alle mani in tv

In Italia, maggioranza e opposizione si affrontano quotidianamente tra accuse reciproche e polemiche che animano i talk show televisivi. In Armenia, però, la tensione ha superato ogni limite, arrivando addirittura a una rissa in diretta televisiva. Le immagini, diventate rapidamente virali sui social, mostrano due ospiti di un programma della televisione pubblica mentre si affrontano fisicamente davanti alle telecamere.

I protagonisti sono il giornalista Boris Murazi e il commentatore politico Harutyun Mkrtchyan. A innescare la lite sarebbe stata una domanda provocatoria di quest’ultimo su una presunta relazione personale tra Murazi e l’ex presidente armeno Serzh Sargsyan. L’insinuazione ha fatto perdere la pazienza al giornalista, dando inizio a un acceso botta e risposta. Dagli insulti si è passati rapidamente alle mani: i due si sono alzati dalle rispettive postazioni, scambiandosi pugni e calci, fino all’intervento dei presenti in studio per separarli.

Il video della rissa diventa virale: le reazioni sui social

L’episodio è avvenuto durante la registrazione del programma Mets Banavech, trasmesso il 15 novembre dall’emittente pubblica armena. La decisione di mandare in onda le immagini senza tagli ha suscitato ulteriori polemiche. La Commissione armena per la televisione e la radio ha infatti criticato la scelta dell’emittente, sottolineando che «Open violence and insults cannot be justified by the guests invited to a debate», ovvero che la violenza e gli insulti non possono essere giustificati dal comportamento degli ospiti o dalla volontà di alimentare il dibattito.

Nel frattempo, il filmato ha fatto il giro del web, raccogliendo commenti ironici e indignati anche da parte degli utenti italiani. Tra le reazioni si leggono: «Da noi sarebbe impossibile, vanno tutti a pranzo insieme», «Sì sono Armenati…», «Che vergogna, questi cialtroni fanno perdere la faccia ad un popolo intero!» e «Questi sono quasi peggio dei nostri politici». Un episodio che ha trasformato un normale confronto televisivo in una scena di violenza, sollevando interrogativi sul ruolo e sulla responsabilità dei programmi di informazione.