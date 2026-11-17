Le ambizioni dei movimenti islamisti, il ruolo dell’Occidente e il rapporto con la politica internazionale. A riaccendere il dibattito sono le dichiarazioni del figlio di uno dei fondatori di Hamas, che ha conosciuto dall’interno l’organizzazione prima di prenderne le distanze e denunciarne pubblicamente l’ideologia. Nel corso di un’intervista televisiva, ha raccontato il condizionamento vissuto durante l’infanzia e le aspirazioni che, secondo la sua testimonianza, venivano trasmesse all’interno del movimento, indicando Roma tra gli obiettivi simbolici della conquista islamista.

Mosab Hassan Yousef: «Siamo cresciuti pensando che prima o poi avremmo conquistato Roma»

«Siamo cresciuti pensando che prima o poi avremmo conquistato Roma». Sono parole destinate a suscitare un forte dibattito quelle pronunciate da Mosab Hassan Yousef, 48 anni, palestinese, figlio di uno dei fondatori di Hamas, organizzazione dalla quale ha preso le distanze.

L’uomo, conosciuto anche con il nome in codice di Principe Verde per la sua collaborazione con i servizi segreti israeliani dello Shin Bet, ha raccontato la propria esperienza durante un’intervista a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Retequattro, andata in onda lunedì 16 novembre.

Nel corso della trasmissione ha descritto il contesto ideologico nel quale è cresciuto, sostenendo che le ambizioni del movimento palestinese non si limiterebbero alla distruzione di Israele.

«Hamas è un’organizzazione che ha colpito i civili in modo indiscriminato per fini politici ed economici. È la definizione stessa di terrorismo», ha dichiarato, definendo l’ambiente frequentato durante la giovinezza «fanatico» ed «estremo». Secondo il suo racconto, il riferimento a Roma sarebbe stato ricorrente durante gli incontri dell’organizzazione, nelle moschee e nelle preghiere del venerdì. Una presenza che, stando alla sua testimonianza, avrebbe contribuito a condizionare la formazione delle nuove generazioni: «Roma veniva citata spesso come obiettivo finale». Yousef ha aggiunto che anche il suo ritorno nella capitale italiana gli avrebbe riportato alla memoria quegli anni: «Io facevo parte di tutto questo».

La profezia su Roma, il califfato islamico e le accuse alla sinistra occidentale

Nel corso dell’intervista, Yousef ha collegato le aspirazioni di conquista attribuite ai movimenti estremisti a un’interpretazione religiosa di un Hadith, ovvero un racconto relativo alla tradizione del profeta Maometto. «Roma deve prima cadere nelle mani dei musulmani perché arrivi il giorno del giudizio», ha sostenuto, spiegando che, nella visione ideologica da lui descritta, la conquista della capitale italiana sarebbe parte di un progetto molto più ampio. «Il loro obiettivo è il califfato islamico», ha affermato, chiamando in causa non soltanto Hamas, ma anche i Fratelli Musulmani e altri gruppi islamisti e jihadisti.

Secondo la sua ricostruzione, l’ambizione sarebbe quella di estendere il proprio controllo su scala internazionale: «L’obiettivo di Hamas, dei fratelli musulmani, degli islamisti, dei jihadisti, è controllare il mondo e costruire un califfato islamico». Si tratta delle valutazioni e delle interpretazioni personali dell’intervistato, che non costituiscono una prova dell’esistenza di un piano operativo per conquistare Roma. Yousef ha poi spostato l’attenzione sulla situazione politica internazionale e sulle possibili alleanze tra movimenti radicali e ambienti progressisti occidentali, accusando alcuni settori della sinistra di sottovalutare il pericolo dell’estremismo. A suo giudizio, gli islamisti considererebbero questi interlocutori degli «utili idioti», proprio perché più disponibili ad aprirsi alle rivendicazioni delle minoranze. «Con la sinistra invece è molto più facile», ha dichiarato, sostenendo che l’obiettivo sarebbe quello di acquisire progressivamente spazio e influenza nelle società democratiche, fino a comprimere le libertà degli altri gruppi.

In un’altra intervista al Corriere della Sera, l’ex esponente del movimento ha affrontato anche la situazione nella Striscia di Gaza dopo tre anni di conflitto. Pur riconoscendo che Hamas avrebbe subito pesanti perdite sul piano logistico, con l’uccisione di numerosi leader e la distruzione di diverse infrastrutture, ha sostenuto che l’organizzazione sarebbe ancora in grado di sfruttare il risentimento internazionale nei confronti di Israele. «Hamas prospera nel caos», ha affermato, accusando il gruppo di utilizzare la sofferenza della popolazione civile per rafforzare la propria posizione.

Nella sua ricostruzione, il movimento avrebbe inoltre fatto ricorso alla strategia degli scudi umani, trasformando i civili in uno strumento del conflitto. Yousef ha anche interpretato l’attacco del 7 ottobre 2023, nel quale furono uccise quasi 1.200 persone e circa 250 vennero rapite, come una reazione alla progressiva perdita di peso politico di Hamas. L’organizzazione, che governava la Striscia di Gaza, sarebbe diventata irrilevante mentre altri Paesi mediorientali, tra cui l’Arabia Saudita, guardavano a possibili accordi e percorsi diplomatici con Israele. «Hamas era divenuto irrilevante, così ha rovesciato il tavolo cercando un’uscita dalla responsabilità», ha spiegato.