Al Grande Fratello Vip si accendono nuove tensioni attorno al rapporto tra Marina La Rosa e Andreas Muller. La complicità nata tra i due concorrenti nella Casa è finita sotto i riflettori dopo le dichiarazioni rilasciate da Veronica Peparini, moglie del ballerino, a Verissimo. Durante la puntata, Ilary Blasi ha mostrato ai protagonisti alcune immagini della loro vicinanza, facendo ascoltare ad Andreas anche le parole della coreografa.

Un momento che ha provocato disagio in entrambi, mettendo in discussione gli equilibri della loro amicizia.

“Passare per tr**a non mi fa proprio piacere”: crisi per Marina La Rosa

Marina La Rosa, Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti nel 2024, durante la partecipazione a La Talpa. Da quell’esperienza è nata un’amicizia che, come precisato dalla stessa Marina, non si è mai trasformata in una frequentazione assidua.

Le occasioni in cui si sarebbero incontrati negli ultimi due anni sarebbero state soltanto tre, compreso il matrimonio della coreografa e del ballerino. La concorrente ha sempre descritto il rapporto con Andreas come caratterizzato da «un’affinità, un’amicizia autentica».

Ospite a Verissimo, Veronica ha dichiarato di fidarsi ciecamente del marito, pur ammettendo di essere gelosa.

Riferendosi a Marina, ha riconosciuto le sue capacità nel gioco, augurandosi che Andreas sappia distinguere le dinamiche del reality dalla realtà. Le sue parole, mostrate nella Casa, hanno però colpito profondamente La Rosa: «Ci sono rimasta malissimo. Io non mi avvicino più ad Andreas, non vorrei mai che pensassero male, mi dispiacerebbe… chissà cosa stanno scrivendo fuori». La concorrente ha poi confessato di essere dispiaciuta all’idea che Veronica possa aver avuto anche soltanto un dubbio sulle sue intenzioni: «Noi lo sappiamo che siamo amici, ma che Veronica abbia avuto un minimo dubbio, questa cosa mi dispiace profondamente».

Andreas Muller attacca gli autori del GF Vip: “L’hanno gestita a ca**o di cane”

Anche Andreas Muller è apparso provato dopo aver ascoltato le dichiarazioni della moglie. Il ballerino ha contestato soprattutto le modalità con cui è stato organizzato il confronto, sostenendo che sarebbe stato preferibile far entrare Veronica nella Casa per permettere a tutti di chiarire direttamente la situazione. Ha inoltre spiegato che, nei momenti di vicinanza mostrati nel filmato, lui e Marina stavano parlando delle figlie avute con la coreografa, Penelope e Ginevra, e non di questioni sentimentali. Da qui la sua forte critica alla produzione: «L’hanno gestita a ca**o di cane».

Andreas avrebbe voluto un chiarimento immediato con la moglie, senza lasciare spazio a interpretazioni e possibili fraintendimenti. Nel frattempo, Marina ha manifestato l’intenzione di mantenere le distanze dal concorrente per evitare ulteriori polemiche e non alimentare sospetti sul loro rapporto.