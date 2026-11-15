La polemica tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso ha superato i confini dei social network. Migliaia di utenti su X, Instagram e TikTok, tra content creator, opinionisti e alcune conduttrici, commentano quanto accaduto nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, il programma di Rai Uno. Una parte del pubblico chiede che lo stilista lasci lo show, mentre un’altra pretende delle scuse formali verso la collega.

Mariotto, però, non sembra intenzionato a fare nulla di tutto questo.

Il profumo spruzzato in studio e le parole rivolte alla conduttrice

Durante la puntata, lo stilista ha impugnato un profumo e ha iniziato a spruzzarlo in direzione della D’Urso, lamentando un cattivo odore. Poco prima del gesto, si è rivolto verso di lei esclamando: “Finta, sei sempre finta”.

Parole che arrivano a due settimane di distanza da un altro episodio, in cui l’aveva definita “poveraccia”. Nell’intervista concessa a Gabriele Parpiglia per Quotidiano Nazionale, Mariotto ha sostenuto di non aver rivolto alcuna frase alla conduttrice, spiegando che il suo riferimento era all’ambiente. Ha poi aggiunto che nello studio nuovo ci sono i topi e che il cattivo odore lo infastidiva fin dalla prima puntata: “puzza è una puzza, e basta”.

I giurati non accettano la spiegazione

La giustificazione dei topi non ha convinto quasi nessuno, nemmeno gli altri giurati. Ivan Zazzaroni, in diretta, gli ha chiesto di scusarsi, dicendo che la storia dei topi e del pifferaio magico non era credibile. Lo stilista ha però ribadito di non dover chiedere scusa a nessuno. Nell’intervista ha anche accusato la conduttrice di interpretare ogni commento come rivolto a sé, affermando che “c’è un algoritmo nella sua testa che la rimanda sempre a se stessa”. Ha inoltre dichiarato di aver speso mille euro per un profumo Hermès, sperando che qualcuno gli rimborsi la spesa.

Durante la diretta, Alberto Matano si è offerto di cedere il proprio posto per riportare armonia al tavolo dei giurati. Mariotto ha rifiutato: sostiene di sedere nello stesso punto da quindici anni e di non voler cambiare posizione.

Il precedente con Milly Carlucci

Il comportamento dello stilista non è nuovo. Nel dicembre del 2024, dopo una fuga in diretta, Mariotto tornò in studio dopo due settimane di assenza con delle scuse e un mazzo di fiori per milly carlucci. La conduttrice accettò il regalo, ma avvisò che quell’intemperanza valeva un cartellino giallo: “Un riconoscimento di un’Azione sbagliata, ma non è la fine”.