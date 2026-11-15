La maggioranza di centrodestra sta cercando una soluzione per uscire dallo stallo sulla presidenza della Rai. Al centro della trattativa c’è la Commissione di Vigilanza Rai, che non riesce a ricostituirsi e blocca la nomina della nuova presidente dell’azienda.

L’ipotesi Richetti e il dialogo con Azione

Secondo le informazioni emerse, l’idea della maggioranza prevede di eleggere alla guida della commissione Matteo Richetti, esponente di Azione.

Il centrodestra avvierebbe così un’intesa con il partito guidato da Carlo Calenda, con l’obiettivo di raggiungere il quorum necessario per nominare Simona Agnes alla presidenza della tv pubblica. Le trattative con Calenda proseguono, ma il quadro non è ancora definito.

Richetti ha reagito con una nota, dichiarando di aver appreso dalla stampa di una sua possibile designazione.

Ha affermato di non voler presiedere nulla per conto della destra, pur sostenendo che lasciare alla destra l’unico strumento delle opposizioni per occuparsi della Rai sarebbe un errore. Per Richetti l’opposizione si esercita in aula e nelle piazze, senza dimettersi dagli organismi parlamentari.

La scadenza fissata da Senato e Camera

La situazione è legata all’ultimatum rivolto alle opposizioni dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, per ricostituire la commissione.

Il termine scade il giorno successivo alla data di pubblicazione delle notizie, il 15 novembre 2026, e il centrodestra intende arrivarvi con una proposta concreta.