Nel corso della settima puntata di "Ballando con le Stelle" c'è stato un faccia a faccia infuocato tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto, con Ivan Zazzaroni che ha invitato lo stilista a chiedere scusa alla conduttrice.

Nel corso della settima puntata di “Ballando con le Stelle” c’è stato un faccia a faccia infuocato tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, con Ivan Zazzaroni che ha invitato lo stilista a chiedere scusa alla conduttrice. I dettagli di quanto accaduto.

Ballando con le Stelle, scintille tra Barbara D’Urso e Mariotto: “C’è puzza”

La settima puntata di “Ballando con le Stelle” è stata davvero infuocata, con Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto protagonisti di un duro faccia a faccia. Il tutto è nato poco dopo la Mezzanotte quando in pista sono arrivati Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Ricordiamo che la Muti, la scorsa puntata, si era esibita solamente per 38 secondi per l’infortunio alla spalla.

A fine esibizione ha detto: “Si sono sommati infortuni su infortuni, ho fatto delle cose che non stanno né in cielo né in terra per continuare a ballare con Pasquale. La sua magia mi nutre, non volevo rovinarla“. Barbara D’Urso, ricordiamo che sabato scorso le aveva detto che, anche nelle puntate precedenti, non meritava i dieci.

Così la Muti ha detto: “Non credo ci sia da battibeccare con la giuria. Ho trovato scorretto sentirmi attaccare anche in quella situazione, c’è chi si è ostinato a ridicolizzarmi. Fatico a mettermi a fare dei teatrini che non mi appartengono. Nessuno ti chiede empatia, ma di non infierire sì“. A quest punto è intervenuta la stessa D’Urso: “Ornella, sono in grande difficoltà”, “A chi lo dici” ha replicato l’attrice. E la D’Urso “La settimana scorsa, prima dei 38 secondi, come al solito hai parlato di me. Hai detto che io divento protagonista grazie a te“. “Questo non l’ho mai detto” ha risposto la Muti,“Ti metti sempre in competizione con me. Come donna non sei qui a giudicarmi”. Ecco che a questo punto si è inserito Guillermo Mariotto, che ha definito la giurata “una finta” iniziando a spruzzare il profumo. Prima D’Urso ha provato così a ironizzare: “Mariottuccio? Qualcuno ha una camomilla per Mariottino?”, per poi rivolgersi direttamente al pubblico: “Voi che fischiate, questo signore si è rivolto a me e mi ha spruzzato dicendo: ‘Che puzza’“.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso: “Milly, o io o lui: non gli consento di dire ‘che puzza’

A “Ballando con le Stelle” Barbara D’Urso è andata avanti: “La scorsa volta ho detto che è un cafone. Non consento a nessuno al mondo di dire ‘che puzza’ e di spruzzarmi delle cose addosso. Milly, scegli: o io, o lui. Io ho già scelto“. Alberto Matano si è quindi offerto di cambiare posto per dividere i due giurati, mentre Ivan Zazzaroni ha invitato lo stilista a porgere scuse dirette alla D’Urso . Le scuse di Mariotto sono arrivate ma accompagnate da una nuova frecciata: “Mi scuso umilmente, ma sinceramente qui c’è puzza da parecchio.”