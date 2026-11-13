Dalla diagnosi di tumore al terzo stadio alla remissione totale, Paola Barale rompe il silenzio sulla malattia affrontata nell’ultimo anno. Ospite de Le Iene, la conduttrice racconta la scoperta del carcinoma alla gola causato dal papillomavirus, le 35 sedute di protonterapia e la difficile scelta di mantenere tutto lontano dai riflettori.

Oggi, dopo aver superato la fase più difficile, lancia un messaggio importante sulla prevenzione.

Il tumore di Paola Barale: la diagnosi al terzo stadio e la remissione

Dopo aver affrontato la malattia lontano dai riflettori per circa un anno, Paola Barale ha deciso di raccontare la sua esperienza, rivelando di aver ricevuto una diagnosi di carcinoma alla gola al terzo stadio, causato dal papillomavirus.

La conduttrice ne ha parlato a Le Iene, ripercorrendo il percorso dalla scoperta del tumore alle cure, fino alla notizia più attesa: gli ultimi controlli hanno confermato la remissione totale. «Questo vuol dire che al momento io sono guarita», ha dichiarato, spiegando di voler condividere la propria storia per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

I primi segnali erano comparsi sotto forma di una strana sensazione alla gola. «Mi sentivo un’escrescenza in gola», ha raccontato Barale, ammettendo di aver rimandato gli accertamenti consigliati dall’otorino: «Siccome non avevo mai tempo, ho fatto passare del tempo». Dopo circa un anno, l’aumento del fastidio l’ha spinta a tornare dallo specialista. Il tampone positivo e la successiva biopsia hanno confermato la presenza del tumore. La notizia l’ha lasciata senza parole: «Ho avuto un attimo un flash dove mi sono congelata».

Le cure di Paola Barale contro il tumore: 35 sedute di protonterapia

La posizione della massa rendeva rischioso un intervento chirurgico: il carcinoma si trovava vicino a una corda vocale, dietro le tonsille, e l’operazione avrebbe potuto compromettere la sua voce. «Non si poteva operare perché era attaccata a una corda vocale dietro alle tonsille. Ci sarebbe stata anche la possibilità di perdere la voce», ha spiegato. Per questo motivo è stato scelto un trattamento alternativo: 35 sedute di protonterapia, una tecnica radioterapica che utilizza fasci di protoni. Un percorso affrontato con non poche difficoltà: «All’inizio hai paura», ha ammesso, raccontando di aver assunto inizialmente anche un tranquillante. Per non preoccupare il padre, ancora provato dalla perdita della moglie, gli aveva raccontato soltanto una parte della verità: «Gli ho detto che avevo un polipo, un po’ come ha avuto lui. Ci ha creduto».

Barale ha scelto di parlare pubblicamente della malattia per promuovere la prevenzione. Contro il papillomavirus esiste un vaccino, disponibile gratuitamente per determinate fasce d’età, sia per i maschi sia per le femmine. Per chi non rientra nelle categorie che possono usufruirne gratuitamente, è possibile farlo a pagamento. Un’esperienza che, nonostante le difficoltà, ha cambiato il suo modo di guardare alla vita: «Mi ha cambiato molto, mi ha fatto piazza pulita intorno delle cose che non mi andavano».

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