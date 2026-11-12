Mancano circa tre mesi alla 77esima edizione del Festival di Sanremo, con Fiorello che, a “La Pennicanza” su Rai Radio 2, un paio di giorni fa aveva lanciato l’indiscrezione circa la presenza come ospite di Giorgia Meloni alla terza serata. La stessa premier ha poi smentito, ecco i dettagli.

Sanremo 2026, Fiorello e l’indiscrezione sulla presenza di Giorgia Meloni a Sanremo 2027

Nel corso della puntata del 10 novembre 2026 de “La Pennicanza” su Rai Radio 2 Fiorello ha lanciato lo scoop della possibile presenza di Giorgia Meloni come ospite della terza serata del Festival di Sanremo: “Ho saputo l’ospite della terza serata: sarà Giorgia! Non la cantante… nemmeno la Cardinaletti. Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio!“.

L’indiscrezione ha fatto come sempre accadde il giro del web, ma ecco che lo stesso Fiorello, nel corso della puntata di ieri, mercoledì 11 novembre, ha smentito lo scoop, leggendo in diretta un messaggio arrivatogli dalla stessa Presidente del Consiglio. Ecco i dettagli.

Giorgia Meloni a Sanremo? La Premier scrive un messaggio a Fiorello e lui lo legge in diretta

Giorgia Meloni

ospite di Sanremo 2027? No, la premier non salirà sul palco dell’Ariston. L’indiscrezione di Fiorello era ovviamente una boutade. Nella puntata di ieri, mercoledì 11 novembre 2026, sempre de “La Pennicanza”, lo showman siciliano ha infatti precisato che “Ieri ho detto la Meloni sarebbe stata a Sanremo, ma era una gag, non salirà davvero sul palco.” Oltre a ciò Fiorello ha voluto anche leggere un messaggio, a suo dire inviato proprio dalla Meloni direttamente al suo numero: “Ho ricevuto un messaggio serio: ‘Ti volevo scrivere ieri, appena ho letto ho detto al mio capo ufficio stampa, guarda se adesso non monta la polemica della Meloni a Sanremo in campagna elettorale’”. Era quindi solo un fraintendimento, Giorgia Meloni non salirà sul palco dell’Ariston a Sanremo 2027.