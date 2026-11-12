Sicurezza stradale, The Urban Mobility Council al Parlamento Ue

Bruxelles, 12 nov. (askanews) – Si è svolto al Parlamento europeo l’evento “Road Safety, a Global Commitment”, organizzato da The Urban Mobility Council (TUMC) – Think Tank promosso da Unipol, nel corso del quale è intervenuto anche il Commissario Ue per i Trasporti e il Turismo sostenibili, Apostolos Tzitzikostas. “Dietro ogni vittima della strada – ha detto – c’è una famiglia, una comunità e un futuro spezzato.

Ora dobbiamo trasformare le parole in azioni concrete: armonizzare le leggi, unire i finanziamenti e creare una rete globale di esperti che imparino gli uni dagli altri. Perché ogni vita salvata è un successo, e ogni morte evitabile è una di troppo”.Nel corso dell’incontro. che ha anche visto i saluti del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, sono state presentate due ricerche, del Politecnico di Milano e del MIT Senseable City Lab, focalizzate sugli incidenti nei centri urbani e sui diversi livelli di rischio all’interno della stessa città.”Questa volta – ha detto Stefano Genovese, Head of Institutional & Public Affairs di Unipol e coordinatore di The Urban Mobility Council – abbiamo voluto concentrare gli studi sul capire quali sono i comportamenti di guida, ma soprattutto quali sono le infrastrutture stradali che possono presentare per delle loro caratteristiche le maggiori rischiosità.

Devo dire che abbiamo avuto la sensazione di essere veramente nel posto giusto. Gli assicuratori per mestiere gestiscono i rischi però il fatto di poter anche minimizzare i rischi è parte del nostro compito e parte del fatto che noi vogliamo dare ai nostri clienti, ma soprattutto ai cittadini un ambiente più sicuro nel quale vivere nel quale fare le loro attività e penso che questa di oggi è stata una pagina importante in questo senso”.Secondo il secondo Rapporto TUMC, presentato nel giugno scorso, in Italia nel 2024 si sono registrati 173.364 incidenti con lesioni alle persone e 3.030 vittime; il 73,2% degli incidenti e il 69,3% dei feriti si concentrano nelle aree urbane, e il costo sociale dell’incidentalità è stimato in circa 20 miliardi di euro l’anno.

Da qui la necessità di un impegno condiviso tra tutti i soggetti del sistema della mobilità.”I dati e l’intelligenza artificiale – ha aggiunto Carlo Ratti, direttore del MIT Senseable City Lab e membro del Comitato di Indirizzo di The Urban Mobility Council – ci permettono di leggere la città in modo nuovo e questo poi si può trasformare proprio in azioni concrete. Per questo è molto importante trovarsi tutti insieme: la parte di ricerca, la parte di assicurazione, la parte di città, la parte di istituzioni. Per questo è molto bello essere qua oggi al Parlamento europeo e discutere questi temi come rendere le nostre strade più sicure”.È stata inoltre avviata una partnership tra Unipol e l’Ufficio dell’inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza stradale, Jean Todt. “Io chiamo gli incidenti stradali nel mondo – ha detto Todt – una pandemia silenziosa, e non se ne parla abbastanza. E’ chiaro che l’Europa ha fatto dei progressi enormi e deve essere anche un esempio per gli altri Paesi, ma tuti possiamo fare meglio. E oggi abbiamo l’opportunità di parlarne di come si può fare, perché c’è la ricetta: educazione, applicazione della legge, qualità dei veicoli, qualità delle strade e qualità dei soccorsi: sono i principi su cui si deve lavorare”.Unipol inoltre ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Polizia di Stato e il dipartimento della Pubblica sicurezza italiana per migliorare i livelli di sicurezza sulle strade anche attraverso la promozione di iniziative di sensibilizzazione congiunte.