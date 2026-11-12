Il panorama culturale italiano vive una doppia novità: il regista Paolo Genovese presenta il suo nuovo lungometraggio e l’artista Dario Brunori, in veste di Brunori Sas, lancia la traccia che diventerà la colonna sonora ufficiale. Entrambe le opere condividono titolo, tema e data di uscita, creando un intreccio inusuale tra cinema e musica pop contemporanea.

Il film “Il rumore delle cose nuove” arriva nelle sale il 12 novembre, poco dopo la pubblicazione della canzone omonima il 9 novembre da Island Records. La sinergia è stata annunciata durante la 21ª Festa del Cinema di Roma, dove il lungometraggio ha avuto la sua prima proiezione pubblica.

Il film al debutto della Festa del Cinema di Roma

Diretto da Paolo Genovese, il nuovo dramma è tratto dall’omonimo romanzo pubblicato nel 2023. La produzione è una collaborazione tra Lotus Production, Leone Film Group, Rai Cinema e Vice Pictures, con distribuzione affidata a 01 Distribution. La storia si svolge nella Milano contemporanea e segue le vicende intrecciate di tre coppie alle prese con desideri inconfessati, incomprensioni quotidiane e piccoli grandi fallimenti.

Un cast corale di volti noti

Il cast riunisce nomi di grande rilievo: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. La sceneggiatura, frutto della collaborazione tra Genovese e Igor Artibani, cerca di dare voce a una serie di situazioni tipiche della vita borghese milanese, sfruttando la dinamica di un ensemble per creare momenti di intimità e di conflitto.

Accoglienza critica: drammone o riflessione?

Le prime recensioni descrivono il film come un drammone più che come un dramma equilibrato. Il tono visivo, dominato da una palette grigia, è stato giudicato eccessivamente monotono, mentre la sceneggiatura è stata ritenuta a tratti stereotipata e carica di dialoghi che soffocano le tensioni emotive dei protagonisti. Alcuni critici hanno sottolineato come la formula del cast corale, abituale di Genovese, non basti a ricavare la profondità raggiunta in precedenti opere come “Perfetti sconosciuti”.

Brunori Sas e la colonna sonora: un inno all’amore quotidiano

Il brano “Il rumore delle cose nuove” è stato co-scritto da Dario Brunori e Riccardo Sinigallia. Rilasciato il 9 novembre, la canzone si presenta come una dichiarazione d’amore intima, caratterizzata da testi semplici e una melodia avvolgente. Il testo parla delle piccole inquietudini della vita, dei pensieri disordinati e delle paure che si dissolvono quando si trova un punto di riferimento nell’altro.

La tournée TUTTOBRUNORI

Parallelamente al lancio del film, Brunori Sas ha inserito la traccia nella sua tournée TUTTOBRUNORI, prodotta da Vivo Concerti. Lo spettacolo, che combina musica, narrazione e momenti di stand-up, si estende fino al 25 novembre, attraversando le principali città italiane con continui sold-out. Questa sinergia tra cinema e musica conferma la volontà dell’artista di creare un racconto a tutto tondo, dove la colonna sonora diventa parte integrante della storia raccontata sul grande schermo.