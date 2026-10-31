Halloween 2026 non sarà più solo una corsa tra case stregate e dolcetti: molte istituzioni culturali hanno deciso di aprire le proprie porte a chi vuole unire il brivido alla scoperta. Dal Nord al Sud, i musei propongono programmi dedicati a famiglie, gruppi scolastici e curiosi di tutte le età, con attività che spaziano dalla realtà virtuale alle tradizionali cacce al tesoro.

Musei del Nord: arte, scienza e realtà aumentata

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano organizza, nei giorni 31 ottobre e 1° novembre, una serie di laboratori immersivi. I più piccoli (3-6 anni) possono partecipare all’atelier “Il cielo nella stanza”, dove ombre, mostri e streghe volanti prendono vita su grandi tele.

Gli adolescenti e gli adulti, invece, sono invitati a sperimentare la Virtual Zone: grazie a visori VR, squadre di quattro persone assumeranno il ruolo di acchiappafantasmi, ispirandosi ai classici Ghostbusters, per catturare spettri in scenari digitali ambientati tra New York e San Francisco. Il costo è di 4 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria.

Escapade a Palazzo Grimani, Venezia

Il 31 ottobre, alle 18:00, il Museo di Palazzo Grimani trasforma le sue sale neoclassiche in un vero e proprio escape room. I partecipanti, invitati a indossare costumi di Halloween, dovranno risolvere enigmi ideati dallo spirito tormentato di Giovanni Grimani per trovare la via d’uscita. L’attività è gratuita per i bambini, mentre gli adulti devono prenotare in anticipo.

Il Centro e il Sud: tradizioni celtiche e spettacoli interattivi

A Torino, i Musei Reali propongono “Samonios – La vera storia di Halloween”. Dalle 19:45 alle 23:30 del 31 ottobre, il Museo di Antichità e i Giardini Reali ospitano rievocazioni storiche delle tradizioni celtiche, con racconti, dimostrazioni di antichi rituali e un suggestivo rito del fuoco. L’ingresso è gratuito fino agli 11 anni; per gli adulti il biglietto è di 8 euro.

Storia e mistero al MUSE di Trento

Nel pomeriggio trentino, dalle 14:00 alle 19:00, il MUSE e il Palazzo delle Albere accolgono laboratori scientifici, giochi interattivi e spettacoli che trasformano la paura in curiosità. Le attività sono incluse nel prezzo del biglietto d’ingresso, consentendo a genitori e figli di esplorare il mondo della fisica e della biologia con un taglio “da brivido”.

Eventi extra-museali per un weekend da non dimenticare

Se la notte dei fantasmi non basta, il Monsterland Halloween Festival invade l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola il 31 ottobre, proponendo musica, spettacoli scenografici e installazioni interattive dalle 16:00 alle 05:00. Oltre a 13 palchi tematici, sono previste attrazioni per i più piccoli e una zona “horror lounge” per chi vuole prolungare l’adrenalina fino a notte fonda. Parallelamente, il “Parco delle Zucche” di Grand Tour Italia, a Milano, offre un pomeriggio di intaglio, giochi e degustazioni a tema autunnale.

Per chi preferisce un’esperienza più intima, il Palazzo Milzetti di Faenza propone il “Quinto Arcano”: una caccia al tesoro con enigmi e indizi che si svolgerà alle 20:45, con il museo aperto fino alle 23:00. Il costo è compreso nel biglietto d’ingresso, ma si consiglia di prenotare in anticipo per garantire il posto.

Infine, a Firenze, il Museo Stibbert organizza “Knights in the Night”, un tour notturno dalle 18:30 alle 22:00 tra armature, cavalieri e presenze inquietanti, con la possibilità di partecipare a un insolito “dolcetto o scherzetto” storico. I biglietti vanno da 6 a 14 euro, con prenotazione obbligatoria. Con così tante proposte, Halloween 2026 diventa l’occasione ideale per scoprire patrimonio artistico e scientifico in chiave ludica, trasformando la serata più spaventosa dell’anno in un’avventura culturale per tutti.