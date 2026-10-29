Un weekend a Lucca tra anteprime esclusive, ospiti internazionali e maratone horror per i fan di cinema e serie TV.

Dal 28 ottobre al 1° novembre la storica cittadina toscana si trasforma in un grande palcoscenico per il cinema e le serie TV. L’Area Movie di Lucca Comics 2026 offre un programma ricco di anteprime, panel con protagonisti internazionali e serate horror che promettono di tenere incollati migliaia di visitatori.

Anteprime e celebrazioni di lancio

La serata di apertura, mercoledì 28 ottobre, vede protagonisti lo Studio Aardman, che celebra i suoi 50 anni con la proiezione di Operazione Z.U.C.C.A., il nuovo film della pecora Shaun, diretto da Matthew Walker e Steve Cox. A seguire, alle 19:00, il cinema Astra ospita il festeggiamento dei 25 anni di Fast & Furious, con la proiezione del film originale del 2001 introdotta da Andrea Bedeschi. La notte si chiude con la prima di It Ends, horror psicologico di Alexander Ullom, presentato da Simone Soranna.

Serie TV e panel internazionali

Le grandi produzioni delle piattaforme streaming hanno riservato spazi immersivi. HBO Max allestisce un padiglione dedicato alla nuova serie Harry Potter e la Pietra Filosofale, in arrivo a Natale 2026, con installazioni tematiche e photo-opportunity a Piazza San Michele. Disney+, invece, organizza il panel della terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo il 30 ottobre al Teatro del Giglio, con la partecipazione di Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries, Aryan Simhadri e i produttori Jonathan E.

Steinberg e Dan Shotz.

Il 29 ottobre, alle 17:00, Paramount+ presenta la seconda stagione di Dexter: Resurrection, con collegamento in diretta di Michael C. Hall e una discussione condotta da Cristina Scabbia, Chiara Maffioletti e il creator Fragullo. Sky porta a Lucca Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 con una proiezione speciale dei capitoli cinque e sei, accompagnata dalla presenza del regista Sydney Sibilia e degli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.

Animazione, anime e esperienze immersive

Toei Animation Europe dedica un padiglione a One Piece, completo di attività, photo-opportunity e gadget esclusivi. Cartoon Network e HBO Max celebrano Adventure Time: Side Quests, con un talk di Victor Courtright il 30 ottobre e proiezioni in anteprima nazionale il 31 ottobre al Cinema Centrale.

Crunchyroll, presente per il quarto anno consecutivo, allestisce un padiglione di 150 m² dove vengono presentate le anteprime mondiali di titoli come The Guy She Was Interested in Wasn’t a Guy At All! e The World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat. Il 30 ottobre si svolge il panel Emotional Damage: How Cyberpunk: Edgerunners 2 Makes You Feel, con lo showrunner Bartosz Sztybor e la produttrice Saya Elder. La sera del 1° novembre Netflix propone una proiezione sing-along di K-Pop Demon Hunters.

Altri momenti da non perdere includono l’anteprima mondiale dei primi due episodi della terza stagione di Shangri-La Frontier (30 ottobre) e la presentazione del film di Il Gatto col Cappello di Warner Bros. Pictures il 31 ottobre.