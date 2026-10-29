Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14.41, un incidente sul lavoro ha interrotto la routine dell’autostrada A11 Firenze-Mare, precisamente nel tratto di chilometro 63, nel territorio comunale di Capannori (Lucca). Un operaio di 49 anni, impegnato nella potatura di un albero, ha subito la perdita di equilibrio quando il legno su cui lavorava ha ceduto, provocando la caduta del cestello da circa 15 metri di altezza.

Le conseguenze della caduta e lo stato di salute dell’operaio

Il crollo del tronco ha trascinato il cestello insieme al lavoratore, generando un polittrauma di notevole gravità. Nonostante l’altezza, l’operaio è rimasto vigile al momento del soccorso, ma le ferite riportate hanno richiesto un immediato intervento sanitario. Il personale del 118 ha valutato la situazione come codice rosso, decidendo quindi il trasporto urgente in ospedale per le cure specialistiche.

Il trasferimento all’ospedale Cisanello

Per garantire rapidità, è stato schierato l’elisoccorso Pegaso, che ha prelevato il ferito sul luogo dell’incidente e lo ha condotto all’ospedale Cisanello di Pisa. Una volta arrivato, il paziente è stato affidato al reparto di traumatologia, dove ha iniziato le prime terapie di stabilizzazione. Le autorità sanitarie hanno confermato che il polittrauma richiede ulteriori controlli, ma al momento non sono segnalate complicazioni letali.

Intervento dei soccorsi: vigili del fuoco e squadre di emergenza

Il primo allarme è stato gestito dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca, che ha inviato sul posto un veicolo attrezzato per operazioni di salvataggio in quota. Grazie all’esperienza dei pompieri, il cestello è stato sollevato in sicurezza, permettendo il recupero dell’operaio ferito. Contestualmente, l’ambulanza e l’automedica hanno fornito i primi soccorsi sanitari, stabilizzando le condizioni del soggetto prima del trasporto aereo.

Coordinamento con le forze di emergenza

Il coordinamento tra vigili del fuoco, 118 e l’elisoccorso Pegaso è stato fondamentale per accelerare i tempi di intervento. La presenza di più unità operative ha permesso di gestire simultaneamente la ricerca del ferito, la sua estrazione e il successivo trasferimento in struttura ospedaliera, rispettando i protocolli di codice rosso. Nessun altro veicolo è stato coinvolto direttamente nell’incidente, ma nei pressi è avvenuto un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto, senza riportare vittime.

Indagini e contesto della potatura sull’A11

Le cause che hanno provocato il cedimento dell’albero sono ancora oggetto di verifiche da parte degli esperti di settore. Le autorità competenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando il territorio per capire se fattori ambientali, manutenzione inadeguata o errori di procedura siano alla base dell’evento. La potatura lungo le autostrade è regolamentata da specifiche norme di sicurezza, e il caso di Capannori rappresenta un monito sulla necessità di controlli più stringenti.

Prospettive future e misure preventive

Il Comune di Capannori, in collaborazione con le aziende responsabili della manutenzione vegetale, ha annunciato una revisione delle pratiche operative. L’obiettivo è garantire la stabilità degli alberi lungo le vie di comunicazione, riducendo così il rischio di incidenti simili. Nel frattempo, l’operaio rimane sotto osservazione medica, mentre le forze dell’ordine e gli esperti di sicurezza continuano a ricostruire la dinamica dell’incidente per fornire un quadro completo del verificarsi dell’evento.