Il 17 ottobre scorso le strade di Milano sono state teatro di proteste che si sono trasformate in atti di vandalismo e saccheggi, con danni considerevoli al centro cittadino. Youssef Siher, 30enne bresciano, è stato identificato come amministratore del canale Telegram “Movimento 17 ottobre”, accusato di incitare all’organizzazione di manifestazioni che hanno portato alla devastazione.

Dopo l’arresto, la giudice istruttrice di prescrizione anticipata della libertà personale (gip) Tiziana Landoni ha rifiutato la convalida del fermo, ritenendo insufficienti gli indizi di colpevolezza.

La presa di distanza di Giorgia Meloni

In un breve video diffuso sui propri canali social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito “vergognosa” la decisione della gip di Milano di non convalidare l’arresto di Siher.

La premier ha sostenuto che la scelta rappresenta una “mortificazione insopportabile” per le forze dell’ordine, gli inquirenti e il Ministero dell’Interno, accusando la magistratura di vanificare il lavoro svolto per impedire nuove violenze. Meloni ha aggiunto che il suo intervento non costituisce un “attacco scomposto”, ma una difesa del lavoro delle istituzioni preposte alla sicurezza.

La risposta dell’Associazione Nazionale Magistrati

L’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) ha reagito con una nota ufficiale definendo le parole della premier un “insopportabile esercizio di intimidazione”. La Giunta esecutiva centrale dell’Anm ha espresso “piena solidarietà” alla giudice Tiziana Landoni, ricondannando qualsiasi forma di delegittimazione da parte di autorità politiche. Secondo l’Anm, le decisioni dei magistrati possono essere contestate solo entro i limiti dei procedimenti giudiziari, mentre le critiche pubbliche minano l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, pilastri fondamentali dello Stato di diritto.

Il Tribunale di Milano conferma la legittimità della decisione

Il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, insieme alla presidente della sezione gip-gup, Vincenza Maccora, ha pubblicato una nota difendendo la posizione della giudice. Il documento spiega che, alla luce degli atti probatori trasmessi dal pubblico ministero e del contraddittorio delle parti, non sussistevano elementi sufficienti per giustificare la custodia cautelare in carcere. La nota sottolinea inoltre che le dichiarazioni politiche sono “irricevibili” e tradiscono una scarsa conoscenza delle norme giuridiche, rimarcando che la libertà di giudizio del magistrato non può essere soggetta a pressioni esterne.

Reazioni di altri esponenti governativi

Nel giro di poche ore, anche i vicepresidenti di governo hanno espresso il proprio sostegno alle parole di Meloni. Il ministro dei Trasporti, Antonio Tajani, ha definito “incredibile” la libertà concessa a Siher, mentre il ministro degli Esteri, Matteo Salvini, ha avvertito che tale decisione mette a rischio la sicurezza nazionale. Entrambi hanno ribadito la necessità di un intervento più severo contro chi, a loro avviso, incita alla violenza.

Conclusioni sul delicato equilibrio tra potere politico e magistratura

Il caso Siher mette in evidenza la tensione latente tra le funzioni esecutive e il potere giudiziario. Da un lato, il governo accusa la magistratura di indebolire le misure di sicurezza, dall’altro la magistratura insiste sulla necessità di rispettare le garanzie processuali e di valutare le prove con rigore giuridico. La vicenda sottolinea quanto sia cruciale mantenere separati i ruoli istituzionali per preservare la credibilità delle istituzioni democratiche.