Addio ottobrata, a partire dal fine settimana un vortice polare è pronto a colpire l'Italia, portando aria fredda e un abbassamento delle temperature di diversi gradi soprattuttto nelle regioni adriatiche.

Il sole e le temperature piacevoli potrebbero avere le ore contate. A partire da novembre infatti un vortice polare è in arrivo, che porterà aria fredda tanto che le temperature potrebbero in alcune regioni non superare gli 8 gradi. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, vortice polare in arrivo? Sole e temperature miti addio

E’ stato un mese di ottobre a due facce: sole e temperature sopra la media alternati a temporali e nubifragi.

Ora però le cose stanno per cambiare, con l’arrivo di un vortice polare che porterà aria fredda sull’Italia, con temperature che scenderanno di diversi gradi, soprattutto nelle regioni adriatiche, con l’aria fresca proveniente da Est. Il tutto a partire da domenica 1 novembre 2026. Secondo infatti le analisi del modello ECMWF illustrate da Luca Lombroso su Meteored Italia, l’anticiclone potrebbe spostare il proprio centro verso il Nord Europa, favorendo in questo modo un blocco scandinavo.

Ciò potrebbe appunto portare all’arrivo di correnti fredde sull’Italia.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Come visto a partire da domenica 1 novembre arriveranno sull’Italia delle correnti fredde che ci faranno sentire un pò come se fosse già inverno. Ma, prima di allora, come sarà il tempo in questi giorni? Ecco le previsioni meteo.

Giovedì 29 ottobre avremo un tempo stabile al Nord, ma attenzioni alle nebbie mattutine. Al Cento e al Sud possibili annuvolamenti. Venerdì 30 ottobre attenzione alle piogge, possibili su Abruzzo, Piemonte e sui rilievi della Calabria. Per quanto riguarda le temperature, ci sarà un contrasto termico tra giorno e notte davvero evidente. I n particolare al Nord e al Centro la notte farà particolarmente freddo, mentre di giorni si starà ancora bene. Sabato 31 ottobre (Halloween) possibili piogge sulle Isole Maggiori, Calabria e sul versante Adriatico. Poi ecco che dal 1 novembre arriverà il calo delle temperature un pò in tutta la penisola.