È morto a 65 anni don Siro Zorzi, parroco di Dosson e Frescada, stroncato da un arresto cardiaco nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2026. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella diocesi di Treviso e nelle comunità in cui il sacerdote aveva svolto il suo ministero. Numerosi i messaggi di vicinanza ai familiari e ai fedeli che lo avevano conosciuto e apprezzato per la sua umanità e dedizione.

Don Siro Zorzi morto a 65 anni, il parroco stroncato da un arresto cardiaco

La diocesi di Treviso è in lutto per la scomparsa improvvisa di don Siro Zorzi, parroco di Dosson e Frescada, morto nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2026 a causa di un arresto cardiaco. Il sacerdote, che aveva 65 anni, si trovava nella canonica di Dosson, dove viveva da quando aveva assunto la guida delle due comunità parrocchiali.

La notizia è stata diffusa da monsignor Donato Pavone, vicario per il clero, che ha comunicato il decesso a nome del vescovo Michele, esprimendo il dolore della Chiesa diocesana. Come riportato da Tribuna Treviso, il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto nella mattinata, dopo che alcune persone, non vedendolo arrivare, si sono preoccupate e hanno cercato di raggiungerlo nella sua stanza.

Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

«Carissimi, è con dolore che, a nome del Vescovo Michele, vi comunico la triste notizia dell’improvvisa morte, avvenuta nella notte per arresto cardiaco, di don Siro Zorzi, parroco di Dosson e di Frescada», si legge nella comunicazione ufficiale. Non sono ancora stati stabiliti il giorno e il luogo delle esequie: la diocesi ha fatto sapere che i dettagli saranno resi noti appena possibile.

Parroco trovato senza vita in canonica: chi era don Siro Zorzi

Nato a Biancade di Roncade il 28 aprile 1961, don Siro Zorzi era stato ordinato sacerdote il 23 maggio 1987. Nel corso della sua attività aveva ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di assistente dell’Azione cattolica ragazzi e di responsabile dell’ufficio di Pastorale giovanile della diocesi di Treviso. La sua prima esperienza alla guida di una parrocchia era stata a Porcellengo di Paese. Successivamente, dal 2006 al 2017, aveva seguito le comunità di Istrana, Ospedaletto e Villanova, prima di trasferirsi a Maerne di Martellago, dove era rimasto fino al 2025.

Il 6 dicembre dello scorso anno aveva iniziato il suo ministero a Dosson di Casier e Frescada di Preganziol, due realtà parrocchiali unite da un percorso condiviso.

La notizia della morte ha suscitato profonda commozione tra amministratori, fedeli e persone che avevano avuto modo di conoscerlo. La sindaca di Preganziol, Elena Stocco, lo ha ricordato sottolineandone «la grande umanità, la forza ed il carisma nella fede», mentre il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, ha evidenziato la sua capacità di conquistare rapidamente l’affetto dei parrocchiani grazie alla bontà e alla disponibilità. Nel messaggio conclusivo della diocesi si legge: «Ci uniamo al Vescovo nella preghiera per lui, per i suoi familiari, per il nostro presbiterio, per le parrocchie in cui ha svolto il suo ministero e per tutta la nostra Chiesa diocesana».