Il sacerdote stava celebrando la messa quando la grande croce di legno si è staccata dalla parete alle sue spalle. Inutili i tentativi di soccorso dei fedeli presenti.

Una messa si è trasformata in tragedia in Ecuador, dove un sacerdote è morto dopo essere stato travolto da un pesante crocifisso staccatosi improvvisamente dalla parete. Il dramma, avvenuto davanti ai fedeli e ripreso durante una diretta social, ha sconvolto la comunità religiosa di Guayaquil.

La croce crolla durante la messa a Guayaquil: padre Patricio Sánchez muore colpito alla testa

Una celebrazione religiosa si è conclusa con una tragedia in Ecuador, dove padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari ha perso la vita dopo essere stato travolto da un grande crocifisso di legno. L’incidente è avvenuto sabato 17 ottobre nella chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, situata nel centro di Guayaquil, città sulla costa del Paese.

Il sacerdote stava celebrando la messa davanti a numerosi fedeli quando la pesante struttura, collocata sulla parete alle sue spalle, si è staccata all’improvviso, colpendolo violentemente alla testa. Il religioso ha perso l’equilibrio ed è finito con il volto contro il tavolo dell’altare, senza avere il tempo di allontanarsi. La scena è stata ripresa dalla diretta streaming della funzione, diffusa sui social, permettendo anche a chi non si trovava in chiesa di assistere all’accaduto.

Inutili i tentativi di soccorso: il cordoglio dell’Arcidiocesi di Guayaquil

Subito dopo l’incidente, alcuni fedeli e collaboratori della parrocchia si sono precipitati ad aiutare il sacerdote, cercando di liberarlo dal peso del crocifisso e prestargli soccorso. Nonostante il tempestivo intervento dei presenti, però, per padre Patricio non c’è stato nulla da fare. Al momento non sono state chiarite le cause che hanno provocato il distacco della pesante croce dalla parete, né sono stati forniti ulteriori dettagli sulle eventuali verifiche relative alla struttura.

La morte del religioso è stata confermata dall’Arcidiocesi cattolica romana di Guayaquil attraverso un messaggio pubblicato su Facebook. Nel post, il sacerdote viene ricordato come il parroco della chiesa del Perpetuo Soccorso, appartenente alla Congregazione del Santissimo Redentore. Anche l’arcivescovo Luis Cabrera Herrera ha espresso la vicinanza della comunità ecclesiastica ai familiari e ai confratelli della vittima, scrivendo: «L’Arcidiocesi di Guayaquil si unisce in preghiera per l’eterno riposo della sua anima ed esprime la sua solidarietà, affetto e vicinanza alla famiglia redentorista, ai suoi familiari e amici. Riposa in pace».