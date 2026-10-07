“È il sacerdote”, orrore sul sentiero: famiglia sotto shock

Una famiglia di turisti tedeschi ha trovato il corpo del sacerdote di 71 anni lungo un sentiero in Val d’Ultimo e ha dato immediatamente l’allarme: inutili i soccorsi.

Un sacerdote tedesco di 71 anni è stato trovato morto lungo un sentiero della Val d’Ultimo, in Alto Adige, dove si trovava in vacanza. A lanciare l’allarme è stata una famiglia di turisti connazionali: inutili i soccorsi, mentre restano da chiarire le cause della tragedia.

Il ritrovamento sul sentiero in Val d’Ultimo: senza vita un sacerdote tedesco

Tragedia sulle montagne dell’Alto Adige, dove un sacerdote tedesco di 71 anni ha perso la vita durante un’escursione in Val d’Ultimo, nella zona di Fontana Bianca. Come riportato da Trento Today, l’uomo si trovava in Italia per trascorrere alcuni giorni di vacanza in solitaria a Tesimo. Da quanto ricostruito finora, aveva raggiunto Santa Gertrude in autobus per poi proseguire a piedi lungo il percorso.

Durante l’escursione, però, qualcosa è andato storto: secondo le prime ipotesi, il religioso potrebbe essere stato colto da un malore, perdendo successivamente l’equilibrio e precipitando per circa cinque metri.

A trovare il suo corpo è stata una famiglia di turisti tedeschi, che si è imbattuta nel 71enne mentre percorreva il sentiero. Il sacerdote giaceva immobile sul terreno bagnato e, di fronte alla drammatica scena, i turisti hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Le prime ricostruzioni indicano che tra il momento della morte e il ritrovamento potrebbero essere trascorse circa due o tre ore. Restano comunque da chiarire con precisione le circostanze dell’incidente e le cause del decesso: non viene infatti esclusa l’ipotesi di un malore precedente alla caduta.

Val d’Ultimo, sacerdote trovato morto: inutili i soccorsi, turisti sotto shock

La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente dopo la segnalazione. Sul luogo della tragedia sono intervenuti l’elicottero Pelikan 1, con l’equipe medica d’urgenza, gli uomini del soccorso alpino di Ultimo e le forze dell’ordine. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il sacerdote non è stato possibile fare nulla: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Particolarmente drammatico anche il momento vissuto dalla famiglia tedesca che ha scoperto il corpo. I turisti, profondamente scossi dall’accaduto, sono stati assistiti dagli uomini del soccorso alpino, che si sono successivamente occupati di accompagnarli in sicurezza a valle.

Le indagini dovranno ora contribuire a ricostruire con maggiore precisione gli ultimi momenti di vita del sacerdote e a stabilire se la caduta sia stata provocata da un improvviso malore.