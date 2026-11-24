Paura questo pomeriggio, 24 novembre 2026, quando del fumo nero ha cominciato a uscire dai tombini di piazza della Repubblica a Roma: sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Roma Capitale e i tecnici di Telecom. I dettagli di quanto sta succedendo nella Capitale.

Roma, paura in piazza della Repubblica: fumo nero dai tombini per incendio di cavi interrati

Dalle ore 14:00 circa di oggi, martedì 24 novembre 2026, del fumo nero ha cominciato a uscire da diversi tombini situati in piazza della Repubblica a Roma. Sul posto sono giunti subito i Vigili del Fuoco, attualmente impegnati a fronteggiare un probabile incendio sviluppatosi tra i cavi interrati sotto la sede stradale. Secondo quanto si apprende, i pompieri starebbero agendo all’altezza del civico numero 48.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i tecnici di Telecom, ognuno per svolgere i rispettivi compiti. C’è infatti da capire che cosa sia successo esattamente, oltre che mettere in sicurezza l’intera aera coinvolta.

Roma, paura in piazza della Repubblica, fumo nero dai tombini per incendio di cavi interrati: chiusa la piazza

Come abbiamo appena visto, dalle ore 14.00 di oggi, martedì 24 novembre 2026, i Vigili del Fuoco sono impegnati in piazza della Repubblica a Roma per la fuoriuscita di fumo nero dai tombini: molto probabilmente si sono incendiati dei cavi interrati. Per precauzione la piazza della Capitale è stata chiusa, al fine di consentire non solo ai Vigili del Fuoco di effettuare il proprio lavoro e mettere in sicurezza l’intera aerea, ma anche alla Polizia Locale di Roma Capitale e ai tecnici di Telecom di effettuare i loro compiti, c’è infatti da capire che cosa sia successo esattamente, se davvero devi cavi interrati si sono incendiati e stabilirne nel caso il motivo. Tutte le operazioni sono al momento ancora in corso.