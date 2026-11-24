Dopo un anno di ricerche, il caso di Karol Brożek, l’escursionista polacco scomparso sul Gran Sasso, potrebbe essere vicino a una svolta. Nel Vallone dell’Inferno sono stati individuati un corpo e uno zaino arancione: si attende ora il recupero della salma e gli esami del Dna per confermare l’identità.

Gran Sasso, trovato il corpo di un uomo nel Vallone dell’Inferno: potrebbe essere Karol Brożek

Il ritrovamento di un corpo e di uno zaino arancione nel Vallone dell’Inferno, sul versante teramano del Gran Sasso, potrebbe rappresentare una svolta nel caso di Karol Brożek, l’escursionista polacco di 44 anni scomparso il 19 novembre 2025. I resti sono stati individuati in un tratto particolarmente impervio, sotto una breccia e tra i detriti della forra.

Per stabilire se si tratti effettivamente dell’uomo bisognerà attendere il recupero della salma e gli esami del Dna, programmati per le prossime ore. La scoperta è arrivata al termine di una serie di sopralluoghi effettuati tra venerdì 20 e domenica 22 novembre dal Soccorso alpino della Guardia di finanza e dai Carabinieri forestali, con il coinvolgimento del Soccorso alpino e speleologico abruzzese nelle prime verifiche.

Anche lo zaino rinvenuto nella zona potrebbe fornire elementi utili per il riconoscimento, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua appartenenza.

Le tracce di Brożek si erano perse la mattina del 19 novembre 2025, quando una telecamera dell’Osservatorio di Campo Imperatore lo aveva ripreso mentre lasciava il camper con i suoi due cani, Pirat e Kraken, diretto verso il rifugio Duca degli Abruzzi. L’uomo, in viaggio da circa due mesi, non era più stato avvistato. Le prime ricerche erano state ostacolate dalle condizioni meteorologiche, tra nevicate, vento e scarsa visibilità. Il 12 dicembre era stato ritrovato vivo soltanto Pirat, nei pressi della seggiovia delle Fontari. Dopo le cure veterinarie, il cane era stato coinvolto anche in una breve ricognizione in montagna, senza però fornire indicazioni decisive sulla sorte del proprietario e dell’altro animale.

La sorella di Karol non si è mai arresa: il guinzaglio ritrovato e le nuove verifiche

A distanza di mesi, Diana Brożek, sorella gemella dell’escursionista, aveva continuato a chiedere che le ricerche non venissero abbandonate. Nel giugno 2026 si era rivolta alla guida alpina Pasquale Iannetti, affidandogli il coordinamento delle verifiche volontarie. Durante l’estate erano state organizzate diverse ricognizioni nel Vallone dell’Inferno, sul versante di Casale San Nicola, nel territorio di Isola del Gran Sasso. Un elemento importante era emerso il 20 settembre, quando un gruppo di otto torrentisti pescaresi aveva recuperato sul fondo della forra un guinzaglio rosso, poi consegnato ai Carabinieri forestali di Assergi. Dalle fotografie, Diana aveva riconosciuto quello che riteneva essere il guinzaglio di Kraken. Sei giorni dopo, Iannetti e alcuni volontari avevano raggiunto la base di una cascata, dove una grande quantità di detriti impediva di controllare accuratamente il terreno. La guida aveva quindi documentato le verifiche in una relazione inviata alla Prefettura, chiedendo l’intervento delle squadre specializzate.

Resta da chiarire anche la dinamica dell’incidente. Secondo l’ipotesi formulata da Iannetti, Brożek potrebbe aver raggiunto la Sella dei Due Corni con i suoi due cani, per poi scivolare nel Vallone dell’Inferno. L’escursionista avrebbe forse lasciato libero Pirat, più grande e in grado di muoversi con maggiore facilità sul terreno, mantenendo Kraken al guinzaglio per accompagnarlo nella discesa. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora da verificare. Saranno il recupero della salma e gli accertamenti delle autorità a permettere di chiarire l’identità della persona ritrovata e, per quanto possibile, le circostanze della morte.