Il 24 novembre 2026 è il 328° giorno dell'anno, con il ricordo di San Crisogono di Aquileia, di Freddie Mercury e le previsioni per i dodici segni.

Martedì 24 novembre 2026 è il 328° giorno dell’anno, e alla fine dell’anno mancano 37 giorni. Il calendario della giornata riporta il santo del giorno, un proverbio sulla stagione e alcuni fatti del passato, insieme alle previsioni dell’oroscopo per i dodici segni.

Il santo e il proverbio del giorno

Il santo del giorno è San Crisogono di Aquileia, ricordato come martire.

Il proverbio della giornata associa il calare della luce di novembre all’arrivo dell’inverno, un’osservazione della tradizione popolare che lega l’andamento delle giornate al passaggio delle stagioni.

Il ricordo di Freddie Mercury

La data richiama la morte di Freddie Mercury, avvenuta a Londra nel 1991. Frontman dei Queen, era noto per una voce inconfondibile, per un talento scenico molto riconosciuto e per una forte creatività.

Tra i brani del gruppo che il calendario ricorda ci sono Bohemian Rhapsody, Somebody to Love e We Are the Champions.

L’oroscopo del 24 novembre

Le previsioni del giorno riguardano amore, lavoro e salute per ciascun segno. Per l’Ariete il consiglio è ascoltare prima di rispondere, mentre per il Toro la chiarezza gentile può aiutare a sciogliere un confronto rimasto in sospeso.

Ai Gemelli si suggerisce di mettere le idee per iscritto, e al Leone di proporre senza forzare i tempi dell’altra persona.

Per la Vergine la giornata invita a unire precisione e flessibilità, mentre per la Bilancia le pause effettive e il riposo notturno hanno più peso di altri impegni. Lo Scorpione è invitato a concentrarsi su un nodo concreto, il Sagittario a verificare le idee prima di svilupparle. Il Capricorno è indicato come il segno più adatto a organizzare e pianificare, l’Acquario a lavorare in autonomia, mentre per i Pesci l’indicazione è ricucire i rapporti e scegliere un solo impegno alla volta.

Le previsioni sono riferite alla data del 24 novembre 2026. Chi consulta l’oroscopo per quella giornata trova quindi indicazioni valide soltanto per il martedì indicato.