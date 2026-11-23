Totti si racconta a Belve: tradimenti, rimpianti e la frase su Ilary Blasi che ha fatto discutere

Francesco Totti, ex capitano della Roma, è ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai Due. La stagione è composta da tre puntate. Nell’intervista Totti parla della fine del matrimonio con Ilary Blasi, della sua compagna Noemi Bocchi e del padre Enzo.

Le anticipazioni dell’intervista, rilasciate prima della messa in onda, riportano le parole dell’ex calciatore su più temi. La conduttrice ha ricordato le dichiarazioni che la stessa Ilary Blasi aveva rilasciato nell’aprile del 2022 proprio a Belve.

Il tradimento e la fine del matrimonio con Ilary Blasi

Fagnani ha chiesto a Totti se è d’accordo con quanto detto da Ilary Blasi, che aveva affermato che la coppia non avrebbe superato un tradimento dell’uno o dell’altro.

Totti ha risposto in modo breve: “È successo. Non riesco a perdonare”.

Già nel settembre del 2022, in un’intervista ad Aldo Grasso per il Corriere della Sera, Totti aveva parlato della presunta infedeltà dell’ex moglie, sostenendo di non essere stato il primo a tradire. Nell’intervista a Belve non ha più affrontato il tema fino alla domanda di Fagnani.

Il rapporto con il padre Enzo e con i figli

Il momento più intenso riguarda il padre Enzo, scomparso nell’ottobre del 2020. Totti ammette di non avergli mai detto “ti voglio bene” e, alla domanda su cosa gli manchi di più, risponde: “L’abbraccio”. Poi aggiunge una riflessione sui propri figli: “Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio”.

Gli approfittatori e il rimpianto sulla Roma

Alla domanda se qualcuno si sia approfittato della sua posizione nel periodo di maggiore successo, Totti risponde indicando persone impensabili, tra cui familiari, amici e parenti. Dice di aver capito col tempo la natura di certi legami. Sulla Roma, la squadra in cui ha giocato per l’intera carriera, afferma: “Avrei preferito che la società mi rispettasse di più”.